Segovia lidera la bajada del paro regional y deja la cifra en 4.421 desempleados en mayo

El paro en la provincia de Segovia ha bajado en 172 personas durante el mes de mayo, dejando el total de desempleados en 4.421, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El descenso mensual del 3,74% sitúa a Segovia como una de las provincias con mejor comportamiento de Castilla y León, por encima de la caída media regional (-2,62%) y del conjunto de España (-1,54%). En términos interanuales, la provincia cuenta con 271 parados menos que en mayo de 2025, una reducción del 5,78%.

El sector servicios ha concentrado el mayor impulso, con 163 desempleados menos en el último mes, situando su total en 3.290. La agricultura también anotó un descenso de 27 personas. Por el contrario, la industria y la construcción registraron leves repuntes de 7 y 1 personas respectivamente, y el colectivo sin empleo anterior creció en 10 personas.

En cuanto al perfil de los demandantes, el paro femenino sigue siendo mayoritario con 2.611 mujeres desempleadas frente a 1.810 hombres. Los jóvenes menores de 25 años representan el 7,4% del total provincial, con 327 personas.

La contratación también ha respondido con vigor: en mayo se firmaron 4.303 nuevos contratos, un 7,44% más que en abril. Destaca el fuerte tirón de la contratación indefinida, que creció un 31,59% hasta los 1.708 contratos, mientras la temporalidad bajó un 4,14%.

La patronal pide cautela pese a los buenos datos

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, ha valorado positivamente la evolución pero ha reclamado “prudencia y perspectiva estructural”. Ortega ha señalado que persiste una paradoja en el mercado laboral segoviano: “conviven niveles históricamente bajos de desempleo con dificultades crecientes de nuestras empresas para cubrir puestos de trabajo en sectores clave como la industria, la construcción o la hostelería”, a lo que se suman los problemas derivados del conflicto en Oriente Medio y la subida del precio de los carburantes y materias primas.

El presidente de la FES también ha apuntado a los elevados costes laborales y la inseguridad jurídica derivada de los continuos cambios normativos como amenazas a la competitividad empresarial, y ha reclamado “abordar reformas estructurales que permitan adecuar mejor la oferta y la demanda, facilitar la cobertura de vacantes y garantizar la sostenibilidad futura” del mercado laboral segoviano.

El contexto nacional

En el conjunto de España, el paro bajó en mayo en 36.323 personas hasta situarse en 2.320.721, el nivel más bajo en un mes de mayo desde 2007. La caída interanual asciende a 134.162 personas (-5,47%). El descenso afecta a todos los sectores y todas las comunidades autónomas. En Castilla y León el paro se redujo en 2.609 personas respecto a abril.