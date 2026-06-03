Bruno Portellano, de Verescence, premio al Empresario Segoviano del Año

El Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Segoviana (FES) ha nombrado a Bruno Xavier Portellano, director general de Verescence en España, como Premio José María Antona al Empresario Segoviano del Año, un reconocimiento que distingue su trayectoria al frente de una de las compañías industriales de referencia de la provincia de Segovia.

El galardón será entregado el 8 de julio por la tarde, en un acto organizado por la FES, en el que la organización empresarial pondrá en valor la aportación de Portellano al desarrollo económico, industrial y social de Segovia, así como el papel de Verescence como empresa tractora, generadora de empleo y con una marcada proyección internacional.

Bruno Portellano es un directivo internacional con más de 30 años de experiencia en los sectores industrial, automoción, energía y packaging de lujo. Actualmente es CEO / General Manager de Verescence en España, donde lidera tanto el negocio de vidrio para perfumería y cosmética como la actividad energética a través de La Granja Insulator. A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones ejecutivas de primer nivel en distintos países, incluyendo España, Francia, México, Marruecos, India e Italia, liderando organizaciones industriales complejas en entornos multiculturales.

Reconocido por su liderazgo transformacional, Portellano destaca por su capacidad para gestionar situaciones de alta complejidad y entornos de crisis, logrando revertir operaciones industriales, mejorar la rentabilidad y reforzar la competitividad de las compañías. Ha liderado con éxito procesos de transformación en plantas industriales, pasando de situaciones de bajo rendimiento a niveles sostenibles de crecimiento y eficiencia.

Especialista en Lean Manufacturing y excelencia operativa, ha impulsado la implantación de metodologías industriales avanzadas, optimizando procesos, reduciendo costes y mejorando la productividad en múltiples internacionales. Su enfoque combina disciplina operativa, innovación y digitalización industrial.

Durante su etapa en Faurecia (Forvia) y actualmente en Verescence, ha demostrado una sólida capacidad para generar crecimiento rentable, desarrollar equipos de alto rendimiento y liderar la expansión internacional de negocio.

Recientemente ha sido distinguido como uno de los mejores ejecutivos del año en Castilla y León por su liderazgo y estrategia de desarrollo internacional.

Verescence, líder mundial en la fabricación de envases de vidrio para cosmética y perfumería, así como de aisladores eléctricos de alta tensión, cuenta con más de 2.400 empleados en España, Francia, Estados Unidos y Corea. Su planta española está situada en el Real Sitio de San Ildefonso, donde desarrolla dos líneas de actividad complementarias: los envases de vidrio para marcas de perfumería y cosmética de lujo, y la fabricación de aisladores eléctricos de vidrio.

La FES destaca que Verescence La Granja es una de las primeras compañías segovianas por volumen de plantilla, capacidad industrial y comercio internacional. Su facturación ha pasado de 128,5 millones de euros en 2024 a 134,35 millones en 2025, con una previsión de alcanzar los 143,9 millones de euros en 2026.

La evolución de la compañía también se refleja en el empleo. La plantilla en Castilla y León se situó en 511 trabajadores en 2024, ascendió a 530 en 2025 y la previsión para 2026 es alcanzar los 550 empleados, además de 150 trabajadores de ETT.

Bajo la dirección de Bruno Portellano, Verescence La Granja ha reforzado especialmente su dimensión internacional. En el sector de aisladores, la empresa alcanza un 97% de exportación, con un volumen de 62 millones de euros, y tiene como principales destinos Arabia Saudí, Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. En este ámbito, el reparto de sus principales mercados exteriores sitúa a Arabia Saudí con un 45%, Estados Unidos con un 23% y Francia con un 15%, además del resto de Europa, Australia y Malasia.

Desde la Federación Empresarial Segoviana se subraya también el compromiso de Portellano con la modernización industrial, la eficiencia energética y la sostenibilidad. En los últimos años, Verescence acometió la renovación del horno dedicado a la fabricación de aisladores, tras más de dos años de estudios y desarrollo, con una inversión de 7,4 millones de euros. Esta actuación garantiza la continuidad del negocio de aisladores de vidrio durante la próxima década y permite mejorar el aprovechamiento energético, con una reducción estimada del 20% en el consumo de gas y del 17% en las emisiones de CO₂.

Con este reconocimiento, la FES quiere destacar no solo los resultados empresariales de Verescence, sino también la contribución de Bruno Portellano al futuro industrial de la provincia, su apuesta por el talento y su defensa de factores clave para el desarrollo de Segovia, como las infraestructuras, la disponibilidad energética, la formación profesional, la vivienda y la retención de talento.