Una vez más, voluntarios y cuerpos de seguridad se han tenido que movilizar por la desaparición de una persona mayor. Esta vez ha sido en Urueñas, de cuya residencia partía la voz de alarma por la desaparición de un residente de 76 años, que finalmente ha sido localizado en buen estado de saludo tras varias horas de búsqueda.

El auxiliado había salido del centro donde residía sobre las 10:00 horas del 27 de julio no habiendo regresado a la hora prevista, barajándose la posible desaparición involuntaria. En un principio el personal del centro no se alarmó porque el anciano frecuentemente salía de la residencia y se daba paseos por el pueblo e incluso pasaba horas en su casa, pero en esta ocasión no lo localizaban y al llamarlo a su teléfono móvil no sabía explicar dónde estaba y se le notaba que hablaba de forma incoherente. Finalmente sobre las 21:30 se alertaba a la Guardia Civil y se iniciaba el dispositivo de búsqueda, con la colaboración de vecinos del pueblo y de Protección Civil de Riaza y Cantalejo. Pasada la medianoche, ya el 28 de junio, el anciano fue localizado en un camino del término municipal de Urueñas, cerca de unos depósitos de agua, desorientado y con síntomas de deshidratación.

No esperar a la denuncia

En periodo estival los casos de desaparición involuntaria se ven incrementados exponencialmente, puesto que el buen tiempo invita a dar paseos en la naturaleza. No faltan los casos en que personas mayores con problemas de salud o con discapacidad cognitiva no logran encontrar el camino de vuelta al desorientarse, o sufren algún accidente. Ante estos casos –a principios de junio se daba un caso similar en Segovia– la Guardia Civil recomienda que los familiares sepan de antemano el itinerario habitual de los mayores, también y para personas con mayor riesgo de desaparición, se recomiendo instalar una aplicación en el móvil del anciano que facilite su localización vía GPS (opción disponible en muchas aplicaciones de control parental. Por ultimo, en el momento de la desaparición no hay que esperar a interponer la denuncia; las primeras horas son vitales y las autoridades competentes han de establecer un dispositivo de búsqueda inmediato y con todos los recursos disponibles, para maximizar la probabilidad de encontrar a la persona ilesa.