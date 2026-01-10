Fallece una anciana en un incendio en La Granja

El 112 de Castilla y León informa del fallecimiento de una vecina de La Granja (Segovia) a consecuencia de un incendio. Sobre las 9.35 de la mañana del 10 de enero el 112 recibía la alerta de la presencia de humo en un piso del número 21 de la calle Melancolía Baja, en cuyo interior residía la fallecida y en el que no se podía entrar por el intenso humo. Personada la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Segovia, se extinguieron las llamas labores en las que se localizó a la mujer fallecida, de 82 años de edad.

Según el parte facilitado por la Diputación de Segovia, en la fase de reconocimiento del inmueble se descubrió a la mujer inconsciente y sin síntomas vitales, probablemente a causa de la inhalación de humo. Las maniobras de reanimación fueron inútiles, certificándose la defunción. El operativo duró unas tres horas, manteniéndose por más tiempo un retén de los bomberos para auxiliar a las fuerzas de seguridad que investigaban el suceso, de cuyas causas no han trascendido detalles.