10 Comments

Una prometedora jornada de esquí en la estación de esquí segoviana de La Pinilla que se vio truncada por una avería del telesilla, que dejó colgados a centenares de esquiadores sobre las 12:30 de la mañana. Sobre esa hora el 112 de Castilla y León empezó a recibir llamadas de esquiadores alertando que llevaban más de 30 minutos colgados en la silla y soportando temperaturas glaciales. Pasaron los minutos y como el remonte seguía sin funcionar equipos de rescate de la Guardia Civil empezaron a bajar esquiadores poste por poste y por diferentes medios. Al final, 140 esquiadores, entre ellos 25 menores, algunos de muy corta edad, fueron “descolgados” por los agentes del GREIM.

El balance del suceso deja 18 atendidos por hipotermia, una persona con traumatismo craneal leve, y otra atendida por un ataque de ansiedad. El suceso cuestiona también la gestión de las pistas por parte de la empresa concesionaria, La Pinilla Management SL. Medios del sector recuerdan que hace un par de años más de 1.000 personas quedaron atrapadas por una nevada al acabar uno de sus multitudinarios (y polémicos) conciertos. Poco después, cuatro trabajadores quedaron heridos al caerles encima un escenario. La empresa está también recibiendo críticas por la falta de respuesta para poner en marcha las instalaciones. A pesar de la abundancia de nieve del presente invierno, las pistas solo han abierto unos pocos días y de manera parcial, restringida a pistas de debutantes. Precisamente esta semana se ampliaron las pistas.

Lluvia y más nieve

El de La Pinilla ha sido el principal suceso registrado por la nevada acaecida en la madrugada del 24 de enero. En general, los servicios de mantenimiento de calles y carreteras han funcionado propiciando una “razonable” movilidad en las carreteras, si bien el consejo sigue siendo evitar los desplazamientos en la medida de los posible.

Para la jornada del 25 y hasta el martes 27 se prevé un ascenso de temperaturas que acompañado de lluvias puede llevarse rápidamente la nieve en cotas bajas. Sin embargo, mediada las semana, los pronósticos refieren un nuevo descenso térmico y la entrada de frentes húmedos con más nieve a partir de los 1100 metros.