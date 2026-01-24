10 Comments

Una prometedora jornada de esquí en la estación de esquí segoviana de La Pinilla que se vio truncada por una avería del telesilla, que dejó colgados a centenares de esquiadores sobre las 12:30 de la mañana. Sobre esa hora el 112 de Castilla y León empezó a recibir llamadas de esquiadores alertando que llevaban más de 30 minutos colgados en la silla y soportando temperaturas glaciales. Pasaron los minutos y como el remonte seguía sin funcionar equipos de rescate de la Guardia Civil empezaron a bajar esquiadores poste por poste y por diferentes medios. Al final, 140 esquiadores, entre ellos 25 menores, algunos de muy corta edad, fueron “descolgados” por los agentes del GREIM.
El balance del suceso deja 18 atendidos por hipotermia, una persona con traumatismo craneal leve, y otra atendida por un ataque de ansiedad. El suceso cuestiona también la gestión de las pistas por parte de la empresa concesionaria, La Pinilla Management SL. Medios del sector recuerdan que hace un par de años más de 1.000 personas quedaron atrapadas por una nevada al acabar uno de sus multitudinarios (y polémicos) conciertos. Poco después, cuatro trabajadores quedaron heridos al caerles encima un escenario. La empresa está también recibiendo críticas por la falta de respuesta para poner en marcha las instalaciones. A pesar de la abundancia de nieve del presente invierno, las pistas solo han abierto unos pocos días y de manera parcial, restringida a pistas de debutantes. Precisamente esta semana se ampliaron las pistas.
Lluvia y más nieve
El de La Pinilla ha sido el principal suceso registrado por la nevada acaecida en la madrugada del 24 de enero. En general, los servicios de mantenimiento de calles y carreteras han funcionado propiciando una “razonable” movilidad en las carreteras, si bien el consejo sigue siendo evitar los desplazamientos en la medida de los posible.
Para la jornada del 25 y hasta el martes 27 se prevé un ascenso de temperaturas que acompañado de lluvias puede llevarse rápidamente la nieve en cotas bajas. Sin embargo, mediada las semana, los pronósticos refieren un nuevo descenso térmico y la entrada de frentes húmedos con más nieve a partir de los 1100 metros.
¡Impresionante! De la asistencia urgente e investigación de la tragedia ferroviaria en Adamuz al rescate en la Pinilla….., Por no hablar de la OCU. …..
Pero el gobierno no cree que su trabajo sea de riesgo, vaya
Admirable e impresionante el trabajo del Greim y resto de componentes de la Guardia Civil, así como del personal que conducía las motos de nieve, maquina de mantenimiento de pista y sanitarios que actuaron en los primeros momentos, cuando las condiciones eran más difíciles. Me preguntó si el GRS (grupo de rescate y salvamento de la JCyL) no puede volar en helicóptero prácticamente no hace rescates…?.Seria bueno hacer una estadística de los rescates exigentes que han hecho, sin helicóptero o grúa, escalando, esquiando, porteando a pie camillas de día y de noche. Cuanto dinero se invierte en este equipo de rescate a la carta…?
Viva la Guardia Civil.
Lo mejor que tenemos. Cobrando una mierda, sin considerarles de riesgo y viviendo en cuarteles tercermundistas.
A mí lo que me gustaría saber es cómo consiguieron bajar a los esquiadores de las sillas. No parece una tarea sencilla.
Buen trabajo de la Guardia Civil.
Es lo que pasa cuando el Ayuntamiento de Riaza se quita de encima el marrón que tenía con La Pinilla por un mísero alquiler anual. Se lo cesio a una empresa más interesados en generar beneficios mediante actividades inmobiliarias que por modernizar la estación de esquí.
Enhorabuena a Benjamín y a sus amigos.
Ahí le has dado. La Pinilla como centro de esquí está más muerta que viva.
Además la gestión que están haciendo no parece la idónea para conservar lo que queda de paraje de alta montaña. Esperemos que no vaya a más.
Andrés Galicia, que mas quisieran muchos obreros vivir en un cuartel y de viviendas tercermundistas, nada. Creo que estas un poco desfasado, la gran mayoría de guardias civiles, no viven en los cuarteles y cuando ingresan en el cuerpo, saben exactamente lo que van a cobrar. Otra cosa, lo mejor que tenemos o teníamos en este pais es la sanidad publica (aunque como vemos se la quieren cargar, como siempre para hacer negocio)y la educación, ahora puedes poner a quien quieras a los guardias a los policías o a las personas de protección civil que también se juegan el bigote y estos por cierto son voluntarios. También te puedes poner tu, que ha hecho siempre grandes cosas para la comunidad jjjj . Este comentario para la redaccion, este comentario no esta duplicado, por que no figura en los comentarios. Gracias
De verdad lo que ha pasado en la Pinilla, no tiene ningún responsable político ( esos que van hacerse la foto a esa misma estación cuando inauguran algo)esos que subcontratan el negocio a un grupo inversos madrileño y ahora quien el responsable? El alcalde de Riaza, el presidente de la Diputacion? Quien vigila y controla el mantenimiento de las instalaciones?
Que no hombre que no, que la culpa es de Sánchez y de Puente.