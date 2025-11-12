free web stats

La FES habilita una sección para consultar los convenios laborales

Posted By on 12, Nov, 2025

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha incorporado en su página web una nueva sección dedicada a los convenios laborales colectivos en vigor en la provincia de Segovia. La herramienta, disponible dentro del área del Servicio Jurídico, permite la consulta y descarga directa de los textos completos de cada convenio, clasificados por sectores de actividad.

Con esta actualización, la FES busca facilitar a empresas, profesionales y autónomos el acceso ordenado y actualizado a uno de los documentos más demandados por los asociados, incluyendo información sobre vigencia, revisiones salariales y posibles modificaciones de los acuerdos colectivos.

El Servicio Jurídico de la organización, uno de los más utilizados por las empresas adheridas, ofrece asesoramiento en materias laborales, mercantiles, civiles, administrativas y penales, así como apoyo en la interpretación de convenios, elaboración de contratos y consultas sobre normativa laboral. La FES recuerda además el papel que desempeñan las organizaciones empresariales en la negociación colectiva, contribuyendo a la elaboración y firma de los convenios sectoriales y participando en los procesos que regulan las condiciones de trabajo en la provincia.

Con esta nueva sección, la Federación refuerza su compromiso con la transparencia y con la prestación de recursos digitales útiles para el tejido empresarial segoviano, consolidándose como un punto de referencia informativa en materias laborales.

