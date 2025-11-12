La FES habilita una sección para consultar los convenios laborales

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha incorporado en su página web una nueva sección dedicada a los convenios laborales colectivos en vigor en la provincia de Segovia. La herramienta, disponible dentro del área del Servicio Jurídico, permite la consulta y descarga directa de los textos completos de cada convenio, clasificados por sectores de actividad.

Con esta actualización, la FES busca facilitar a empresas, profesionales y autónomos el acceso ordenado y actualizado a uno de los documentos más demandados por los asociados, incluyendo información sobre vigencia, revisiones salariales y posibles modificaciones de los acuerdos colectivos.

El Servicio Jurídico de la organización, uno de los más utilizados por las empresas adheridas, ofrece asesoramiento en materias laborales, mercantiles, civiles, administrativas y penales, así como apoyo en la interpretación de convenios, elaboración de contratos y consultas sobre normativa laboral. La FES recuerda además el papel que desempeñan las organizaciones empresariales en la negociación colectiva, contribuyendo a la elaboración y firma de los convenios sectoriales y participando en los procesos que regulan las condiciones de trabajo en la provincia.

Con esta nueva sección, la Federación refuerza su compromiso con la transparencia y con la prestación de recursos digitales útiles para el tejido empresarial segoviano, consolidándose como un punto de referencia informativa en materias laborales.