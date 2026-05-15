La Cuesta de los Hoyos se renueva este verano con cortes de tráfico durante tres meses

La Junta de Castilla y León retomará en la segunda quincena de junio las obras de renovación de la Cuesta de los Hoyos, una de las principales entradas a la ciudad de Segovia, con un presupuesto de 700.921 euros para un tramo de 1,8 kilómetros entre la glorieta de la estación de autobuses y el final de la vía. La actuación se prolongará durante los meses de verano, coincidiendo con las vacaciones escolares, con una duración estimada de tres meses.

Como paso previo, la Consejería de Movilidad ha completado durante las últimas dos semanas la estabilización de cinco puntos en los taludes de la margen izquierda de la carretera, entre la rotonda de Sancti Spiritu y La Fuencisla, que presentaban riesgo de desprendimiento o grietas, por un importe de 48.269 euros. El año pasado ya se había actuado en el primer tramo, desde la estación de autobuses hasta la rotonda de Cándido, con el fresado del firme y la extensión de una nueva capa asfáltica.

La intervención se ha dividido en seis fases: reparación de las zonas hundidas del adoquín de granito, muy degradado y con problemas de adherencia por la humedad; rehabilitación del drenaje con reposición de cunetas; mejora de aceras con eliminación de los bolardos de hormigón, que serán sustituidos por una barrera de acero inoxidable; extensión de un nuevo firme de mezcla bituminosa tipo SMA autorizado por la Comisión de Patrimonio; y renovación del alumbrado público con tecnología LED. Además, se adecuarán tres miradores y se instalarán bandas transversales de alerta para reducir la velocidad.

La obra implicará cortes de tráfico con desvíos señalizados en las vías limítrofes, coordinados con las actuaciones municipales en el arco de San Cebrián para minimizar las molestias. Una vez culminada la renovación, la Junta cederá la vía al Ayuntamiento de Segovia en virtud del convenio entre ambas administraciones para la transferencia de cuatro tramos de carreteras autonómicas.