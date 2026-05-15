El grupo municipal de Izquierda Unida ha recuperado su propuesta de construir un auditorio multiusos al aire libre con capacidad para entre 2.000 y 3.000 personas en la parcela del Velódromo, aprovechando el momento en que la Junta de Castilla y León prepara el desarrollo urbanístico del sector Velódromo-Altos de la Piedad mediante un PRAT que contempla viviendas y la nueva estación de autobuses.

La idea, que IU defiende desde los años noventa, fue diseñada por el arquitecto Juan Carlos Gargiulo y defendida en su día por el entonces portavoz de la formación, Luis Peñalosa. El proyecto aprovecha la topografía del terreno para crear un espacio escénico permanente completado con un parque público que daría continuidad a la vegetación del Pinarillo. El grupo incluye además la posibilidad de un aparcamiento subterráneo que serviría como alternativa al polémico parking de los Tilos, un proyecto al que IU se opone por considerar que “perjudica al patrimonio de la ciudad”.

Para IU, el momento es idóneo tras la compra reciente del 82% del terreno —antes en manos de la Sareb— por parte de una empresa privada, lo que ha desbloqueado una situación urbanística paralizada durante años por un procedimiento judicial. El grupo ha pedido al PP que inste a los redactores del plan a contemplar estas infraestructuras en el documento.

IU señala que Segovia carece de un espacio permanente al aire libre para espectáculos y recuerda que el Ayuntamiento está realizando obras provisionales en el antiguo regimiento para acoger los conciertos de las próximas fiestas, unos trabajos que considera costosos para su carácter circunstancial. “Ante obras improvisadas, provisionales y a contrarreloj”, la formación ofrece una propuesta “positiva y de carácter permanente”, señalan desde el grupo.