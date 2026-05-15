Titirimundi pisa el acelerador con estrenos y últimas oportunidades este viernes

Titirimundi vive este viernes su jornada más intensa con un aluvión de estrenos y funciones únicas que se suman a los espectáculos que ya llevan rodando toda la semana. Es el día para no quedarse en casa.

La gran novedad en la calle es GUIXOT DE 8, que desembarca en la avenida del Acueducto con La otra vida de las cosas, una instalación de juego libre con máquinas construidas con materiales de recuperación. También se estrena en las Ruinas de San Agustín La falsa orquesta de La Muette, un concierto de títeres para un músico y su doble que fusiona máscara y música en directo (3€/5€). Y en el Jardín del Colegio de Arquitectos, Compagnie Golondrino ofrece un programa doble: Las peripecias de Jôjô, un diminuto títere de hilo de 6 centímetros a ritmo de tango (3€/5€), y Crónica de la Tierra, un poema animado de delicadeza extrema (3€/5€).

Hay tres citas que solo se pueden ver hoy. La Reina del Arga, de Estefanía de Paz Asín, llega a la Capilla del Museo Esteban Vicente con la historia de la equilibrista navarra Remigia Echarren en una función única (10€/15€). En la plaza de San Martín, La Gotera de lazotea celebra La boda de la pulga y el piojo, una ceremonia con títeres de guante llena de sorpresas, gratuita y solo hoy. Y es la última oportunidad para Bateau de Les Hommes Sensibles en la Sala Julio Michel (10€/15€), un montaje sobre el niño que queda atrapado dentro del adulto.

El Teatro Juan Bravo recupera a Bakélite con Hostil, una travesía por el desierto para mayores de 8 años (10€/15€), mientras La Chana sigue recibiendo a cinco elegidos en El Oráculo de La Alhóndiga (10€, +14 años). Además, se estrenan Sofie Krog Teater con Loop, una comedia de ciencia ficción con un polluelo que no debería existir, y Non Nova con L’après midi d’un foehn, donde bolsas de plástico cobran vida impulsadas por ventiladores en una pieza de pura poesía visual. Teloncillo se suma con La granja en el Patio de la Diputación Provincial y Zurrunka Teatro siembra ternura por las calles con Birakolore. En la plaza Mayor, Mundo Costrini presenta Frikis a las 18.00h, gratuito, dentro de las extensiones.

Y siguen, como cada día, los fijos que ya son seña del festival: Mr. Barti en el Quintanar, las Puces Savantes en Abraham Senior, Transfiguro en el Museo Esteban Vicente, La anciana y su pianista en los Zuloaga, Pequeñas fábulas y Santa Pulcinella en San Martín, La Route en la plaza Mayor y en la avenida del Acueducto, La Recicleta y el Carrusel d’Andrea en el Azoguejo.