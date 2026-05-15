6 Comments

Hoy se ha celebrado la segunda jornada del III foro por el derecho a la ciudad “Segovia no se vende”, un espacio de reflexión y debate comunitario sobre el modelo urbano y económico de Segovia al que acudieron cerca de medio centenar de personas.

La apertura de la jornada corrió a cargo de Beatriz Sánchez, coportavoz de Segovia en Marcha, que, junto a Guillermo San Juan, portavoz de la coalición municipalista, y establecieron un diálogo con Juan José Álvarez, investigador y profesor de la Universidad pública de Segovia sobre.

Durante su intervención inicial, Sánchez quiso enmarcar el debate señalando que “no venimos a negar que la IE genere actividad económica ni tenemos nada personal con el alumnado internacional que alberga. Venimos a discutir algo mucho más concreto: si el relato que se nos está vendiendo sobre la IE en Segovia es real, es verificable y si es compatible con el interés general de la ciudad”.

La activista criticó además que “existe un mito muy extendido en la ciudad sobre la IE y su supuesto papel como motor de crecimiento económico y desarrollo para Segovia, pero la realidad de los datos nos dice otra cosa”. En ese sentido, añadió que “lejos de generar prosperidad compartida, estamos viendo cómo se consolida un modelo que nos hace cada vez más dependientes del sector servicios, tiene un coste de oportunidad que dificulta la industrialización en el municipio y actúa como una fábrica de desigualdad y empobrecimiento para la mayoría de la población trabajadora de Segovia”.

Durante el debate también se abordó el impacto laboral y económico de la universidad privada. San Juan señalo que, pese a la presencia de alumnado con alto poder adquisitivo, el empleo ligado a esta parte del sector servicios continúa caracterizándose por salarios bajos y precariedad. El portavoz definió este modelo como una “economía extractivista”, afirmando que “la IE se está sirviendo de las infraestructuras, el patrimonio, los servicios públicos y el tejido urbano que ya sostiene la propia ciudad”.

Por su parte, Juan José Álvarez cuestionó el uso de las cifras económicas difundidas por la universidad privada. “La IE publica unos datos de impacto que no se refieren a la economía segoviana sino a equivalencias nacionales y globales”, señaló. Álvarez recordó que la propia IE difundió datos que atribuyen a la IE un peso equivalente al 18,1% del PIB del sector servicios segoviano. “Eso es un juego de palabras y de equivalencias, no es estadística económica, es como decir que 80 millones de euros de Florentino a Pérez es equivalente al total del presupuesto de Segovia, pero eso no significa que el 100% del ayuntamiento dependa de la actividad de ese empresario”

Álvarez concluyó que “la IE no diversifica el modelo productivo de Segovia, sino que intensifica la dependencia de la ciudad respecto al mismo sector del que ya depende y además el acaparamiento cada vez más exponencial que hace del stock inmobiliario constituye un riesgo para la industrialización que requiere vivienda abundante y relativamente asequible, eso es incompatible con el modelo IE actual”.

En el plano institucional, San Juan criticó el trato preferente que, a su juicio, recibe la universidad privada por parte de las administraciones. “Ninguna empresa segoviana recibe un trato institucional tan favorable como el que recibe la IE”, afirmó, en referencia a la cesión durante 75 años del convento donde se ubica parte de la universidad.

San Juan añadió además que “lo que se le concede a esta institución no se le concede ni a las empresas segovianas ni tampoco a la universidad pública”.

El foro “Segovia no se vende” continuará el próximo jueves 21 de mayo a las 18:30 horas en el Paseo del Salón con una merienda-tertulia vecinal bajo el título “La ciudad hecha a medida de visitantes y turoperadores” donde se explicarán y debatirán los dos proyectos del gobierno Mazarías respecto del parking de Los Tilos y del Regimiento para autobuses turísticos”. Desde la organización han invitado a toda la ciudadanía a participar en el próximo y último espacio de debate abierto de esta tercera edición.