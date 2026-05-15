7 Comments

Como lo expresaría ese siniestro personaje que, como peina canas, tiene la facultad de predecir quien “va p’alante” ante la justicia, con la inestimable ayuda de algún juez militante de su confianza.

Estos últimos días, tanto Isabel Diaz Ayuso, la Frutera de Madrid, como Fernando Clavijo, presidente de Canarias con el apoyo del Partido Popular, nos han permitido disfrutar de sendos espectáculos, a cual mas cómicos, si no fuera por las consecuencias que hubieran podido tener, de no haberse impuesto el sentido común y los protocolos estatales e internacionales.

Los astros debieron de ponerse de acuerdo para hacer coincidir, un viaje desde Madrid a México de una alegre pandilla, liderada por la Virreina de Madrid, con un lujoso crucero de aventura, en sentido contrario, a través del Atlántico, con destino a los Países Bajos, al que se incorporaron unos peligrosos polizones, conocidos como Hantavirus, que unos ratones rabilargos, del cono sur argentino, habían transmitido a algunos pasajeros poco aseados antes de embarcar.

A nadie le asombra, a estas alturas, las osadías de todo tipo que es capaz de protagonizar, movida por su narcisismo parejo a su ignorancia sin limites, Isabel Díaz Ayuso. Ahora ha sido asumir la defensa de Hernán Cortes y su modelo evangelizador, al que según ella, tanto tienen que agradecer los bárbaros pobladores de México en el siglo XVI. No sé de que se queja Claudia Sheinbaum. Claro que, que se va a esperar de la Presidenta de un narco-Estado medio comunista… Pues, que le boicotee las vacaciones a esta gran diplomática que solo intenta dar a conocer su modelo ultra liberal madrileño a estos ignorantes. Bueno, y de paso, apoyar a su amigo Nacho Cano con su espectáculo Malinche, inspirado en la novia de su admirado Cortes. Y, ya que estamos, pasar unos días, jugandose la vida, en la peligrosa Riviera Maya.

Estoy deseando oír el relato de su epopeya evangelizadora-anticomunista en la Asamblea de Madrid, con su inigualable teatralidad. Y de paso, conocer sus explicaciones sobre la financiación de esta caravana turístico-diplomatica que, digo yo, interesará conocer también a sus súbditos madrileños; mas que nada, porque me temo que algo tendrá que ver con el destino de sus impuestos. Aunque ya nos ha ido adelantando su postura victimista habitual y culpando, como siempre, a su adorado Sánchez.

Y en sentido opuesto de navegación nos encontramos al otro protagonista, paradójicamente por su afán de figurar, de esta sonora “cagá”, en lenguaje de Miguel Ángel Rodríguez. Se supone que, conociendo el paño, el Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, contaría con la aprobación, si nó la inspiración, de sus socios de Gobierno, para adoptar una postura tan insolidaria, obstruccionista y hasta ridícula, como la que le llevó a plantear la invasión de la isla por ratones nadadores infectados por hantavirus que acabarían con la población tinerfeña.

En esto no coincide el Gobierno canario con las tesis del ultra derechista Abascal y su compañera ideológica, la patética Esperanza Aguirre, que no se cortan para afirmar públicamente que todo es un montaje del perverso Sánchez para tapar sus vergüenzas.

Lo importante es que el Estado español ha resuelto, conjuntamente con la OMS, esta peligrosa situación, mal que les pese a los diversos antisanchistas, y permite mantener la confianza en el actual Gobierno progresista. Por contraste ¿donde ha quedado ese súper-hospital que prometió Ayuso para acoger a la población afectada en casos de pandemia?

Será interesante comprobar en próximas citas electorales la reacción de los ciudadanos ante tan evidentes casos de incapacidad para gobernar con cordura y eficacia. Pero no haré pronósticos: si Trump es presidente de Estados Unidos después de promover un asalto últra a su propio Parlamento…