De las tres facturas que le reclaman a Errejón, las dos primeras las está pagando ahora, mil días después de los hechos. La primera es el golpe que recibe por ser el obispo del cinismo woke. Por construir un discurso neofeminista donde esconder su retromachismo. Está cobrando bien duro por hacerse el aliado para ligar usando la ideología como piropo. Decía: “yo si te creo, hermana”, pero pensaba “para diputado, el que tengo aquí colgado”. No tiene ayuda ni indulgencia. De izquierda a derecha están en el “pues que se joda por listo”. El feminismo aplaude y el “heteropatri” se parte el culo viendo cómo toma propia medicina en sus manos largas.

La segunda factura es “la cobra” que le está haciendo Elisa Mouliaá tres años después. En aquel momento no le quitó la cara, pero ahora sí, en una especie de “arrepentilento”, como viendo los toros a “cuernos” pasados, le manda una cobra en diferido.

La tercera, la judicial, es la que no va a pagar porque en su comportamiento no hay delito, incluso aunque se asuma que la verdad es más cercana a la versión de la denunciante. Basta ver la reacción y la actitud de ese juez Carretero, que convirtió el juzgado en unos billares y en un punto de licor de violetas: “¿Un tipo al que acaba de conocer no se preocupó por si su hija tenía fiebre?”. “¿Subió a su casa a las tres de la mañana a que le firmara el libro?”. “¿Le dijo que la condición era que le diera un beso esa noche después de estar meses fantaseando con su primer encuentro?”. “¿Siguió en contacto unos meses más hasta que un día descubrió que era una víctima?”.

Errejón, que ha fundado cuatro partidos antes de los cuarenta, no puede levantar la condena social ni la pena de telediario, pero tiene la oportunidad de paliar los daños que su caso está haciendo a la necesaria causa del feminismo y de la izquierda. Ya no podrá parar la caída del esencialismo y dogmatismo de Sumar, pero sí ayudar a desactivar algo que está influyendo en el trasvase de votos a la derecha populista, que ve en el woke al nuevo facha. Si todavía cree en lo público, en fundar cambios sociales, y no quiere acabar de profesor en la Universidad Bolivariana de Carabobo, puede colocar el debate en su posición aclarando un tema tan oscuro: “claro que abusé de mi poder y de mi imagen pública, perdón, claro que abusé de las expectativas de muchas de las chicas que se acercaban buscando un pico de oro y se encontraban solo con un pico. Pues claro que hay denuncias falsas de mujeres, claro que no son seres de luz por el hecho de serlo, ni menores de edad incapaces de leer los contextos donde se producen los acercamientos, pero esto no debería hacernos dudar de que la violencia machista existe y es un tema de Estado, que hay que atreverse a denunciarlo y proteger a las víctimas en su denuncia. Por supuesto que hay que seguir trabajando en políticas públicas y en la educación de los hombres que arrastramos muchas trazas de machismo recibido por la sociedad, incluidas muchas mujeres, pero ser un baboso no es ser acosador, ni en cada hombre hay un violador en potencia. Ser un manipulador no es ser un delincuente. Yo solo soy un “guarrómantico” muy adicto a esas relaciones superficiales. Eso es ardor. Quien lo probó lo sabe. Si cuando te dicen “para”, paras, eso es una mala cita, pero no un abuso. Tiene razón Errejón en que nadie habla con consignas en la vida real, menos Errejón, que sí lo hace, lo cual significa que su vida no era muy real.

Me encantaría preguntar a la nueva inteligencia artificial qué pensarían María Zambrano o Antonio Machado sobre un caso así. Si Deepseek pudiera otra vez juntarme a estos dos referentes de la moral y la inteligencia en las empedradas calles de Segovia o en la Alameda del Parral, Don Antonio, supongo, diría algo así: hay que hacerse cargo antes de hacerse con un cargo. Hay que ponerse en el lugar del otro antes de ponerle en su sitio. Puede haber consentimiento sin sentimiento. Un beso puede ser consentido una noche y sin sentido al día siguiente. Echa siempre un segundo vistazo a los amores a primera vista.

Doña María, de prosa sin ser prosaica, recordaría que al niño le ríen las hazañas sexuales que le reprochan a la niña. Al niño le dan juegos de poder y a la niña de cuidados, esto hace que si le preguntan a una pandilla de chavales de 15 años si podrían aterrizar un avión en caso de emergencia, los chicos dirán que sí y las chicas que no. Cuando a una mujer le ponen el diminutivo en el nombre, se lo ponen también a sus sueños.

Pero como no sé bajarme la IA china, me lo he inventado. Lo aviso para que los académicos no se pongan “pikachus”. Al ser una app “chinacomunista” también es posible que les tuvieran cancelados como referentes por casarse con una niña de 16 años o por fugarse con su primo, y ellos, si pudieran, se defenderían diciendo que todo el pasado arde bajo la lupa del presente y que amaron lo que los amados pudieran tener de hospitalarios y que al puritanismo no se le puede contentar nunca y que suele ser una trampa de egoístas. La obligada madurez de Errejón podría servirnos para madurar el debate social. Quien paga, descansa y cobra sentido.