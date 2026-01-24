Els Joglars llega al Teatro Juan Bravo

Els Joglars, la compañía teatral por excelencia del país, cumple sesenta y cinco años sobre los escenarios y, para celebrarlo, está llevando su nuevo espectáculo ‘El retablo de las maravillas’ a todas las Comunidades Autónomas, donde cada estreno regional viene acompañado, además, de una breve exposición explicativa de estas más de seis décadas. Como fieles y habituales de la programación del Teatro Juan Bravo de la Diputación, el lugar elegido para el estreno en Castilla y León ha sido Segovia, por lo que mañana sábado, 24 de enero, a partir de las 20:30 horas, el elenco catalán subirá a las tablas más importantes de la provincia para la puesta de largo del montaje, aunque cualquier persona podrá visitar antes, de 11:00 horas a 19:30 horas, la muestra que lucirá en la entrada del Teatro a lo largo de la jornada.

Con Albert Boadella de vuelta en la dramaturgia y la dirección junto a Ramon Fontserè, algo que ya sucedió también con ‘El rey que fue’, la última obra con la que Els Joglars visitó el Teatro Juan Bravo hace dos años, la compañía catalana apuesta por traer a la actualidad varias de las situaciones presentadas en ‘El retablo de las maravillas’, la historia que formó parte de los ocho entremeses escritos por Miguel de Cervantes para sus ‘Ocho comedias y siete entremeses nunca representados’.

El elenco liderado por el propio Fontserè y formado por Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Javier Villena, Bruno López-Linares, Rafa Blanca y Pep Muñoz logra, mediante diversas escenas en las que las redes sociales o los medios de comunicación son protagonistas que, a pesar del paso de los siglos, los espectadores sientan que “los mecanismos que rigen el comportamiento humano muestren una evolución tan extremadamente lenta que apenas pueden notarse sus diferencias entre el conjunto de obras que configuran la historia del teatro”.

En ‘El retablo de las maravillas’ de Els Joglars, pícaros actualizados y contemporáneos son capaces de vender la nada, como ya lo hacían los de Cervantes, a costa del temor de sus semejantes a pasar por apestados. Para la compañía catalana está claro que el motivo esencial por el que todo esto sucede es el mismo de la época cervantina: “el miedo atávico a no formar parte de la opinión mayoritaria que nos da seguridad y evita riesgos”.

Con su particular manera de entender la comedia, sin perder nunca de vista la actualidad nacional, Els Joglars volverá a encontrarse un Teatro Juan Bravo lleno -las entradas están agotadas desde hace días- y expectante por conocer qué hay enmarcado en este nuevo retablo de las maravillas.

Exposición itinerante y obsequio para el Teatro

Por lo que respecta a la exposición que acompaña cada uno de los estrenos comunitarios y que podrá visitarse de manera única mañana sábado de 11:00 horas a 19:30 horas, ésta ha sido concebida como un recorrido por la trayectoria artística de la compañía. Formada por treinta y seis plafones, treinta y cinco de ellos individuales y correspondientes a su producción y uno de la primera época que engloba hasta 1968, diversos textos y elementos audiovisuales muestran y detallan los espectáculos producidos a lo largo de la Historia de Els Joglars.

La muestra permite así acercar al público la evolución creativa, los hitos más relevantes y la diversidad de propuestas escénicas que han definido a la compañía durante más de seis décadas, reforzando su vínculo con los Teatros y con las comunidades que acogen cada estreno. Precisamente en relación a ese vínculo, la compañía catalana hará entrega al Teatro Juan Bravo, además, de un recuerdo conmemorativo especialmente diseñado para cada uno de los teatros que acogen los estrenos autonómicos; una escultura artística que forma parte de una colección exclusiva de veinte piezas únicas, elaboradas de manera artesanal por el escultor Jordi Estivill.