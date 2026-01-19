Desmantelados varios puntos de venta de droga junto al Azoguejo

En el marco de la operación Cervantes, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en Segovia han llevado a cabo la desactivación de varios puntos de venta de sustancias estupefacientes ubicados en las inmediaciones de la plaza del Azoguejo de la capital segoviana.

Las pesquisas comenzaron gracias a varias quejas vecinales anónimas recibidas en las que se informaba del trasiego constante de consumidores de droga en uno de los pisos en cuestión.

Tras las primeras investigaciones se comprobó que, efectivamente, parecía existir una actividad ligada al tráfico de drogas, no sólo en el lugar indicado, sino también en otro piso cercano, controlados ambos por una pareja de nacionalidad dominicana que se encargaba de distribuir las sustancias tanto en los propios pisos y sus inmediaciones, como en un bar cercano donde el varón trabaja de camarero.

Como culminación de la investigación, el pasado miércoles y ordenado por el Tribunal de Instancia, sección Civil e Instrucción plaza 2 de Segovia, se produjo el registro simultaneo de ambos pisos, en el que los agentes hallaron más de 470 gramos de cocaína incluyendo más de 100 dosis preparadas para su venta, más de 3500 euros en dinero en efectivo y útiles para la elaboración de las dosis, como balanzas de precisión y material para su empaquetado, practicando además la detención de la mujer investigada que ha pasado a disposición judicial.

Con esta actuación se desarticulan varios puntos de distribución de droga con un alto volumen de ventas a consumidores finales de cocaína que ha estado actuando en los últimos meses en el centro de la ciudad.