Los Bomberos de Segovia intervinieron en la tarde de ayer, domingo 18 de enero, en el incendio de un vehículo en la calle Parque en La Albuera, un suceso que se produjo en torno a las 18:30 horas y que fue controlado por una dotación sin que se registraran daños personales. La actuación se desarrolló con normalidad y permitió extinguir el fuego con rapidez, evitando su propagación a otros vehículos o elementos del entorno.

Este incidente se produjo en una jornada en la que los servicios de emergencia mantuvieron un amplio dispositivo en la ciudad a causa de las bajas temperaturas y la presencia de hielo. A lo largo del día, los Bomberos de Segovia, en coordinación con Policía Local, Protección Civil y la empresa FCC, llevaron a cabo repartos de sal en distintas zonas para reducir el hielo acumulado en la vía pública y mejorar la seguridad de peatones y vehículos.

Además, los efectivos municipales actuaron en la retirada de nieve acumulada en los parasoles del Mercado de La Albuera, en la calle Andrés Reguera Antón, con el objetivo de evitar riesgos derivados de sobrecargas. El operativo se mantuvo activo durante toda la jornada, con seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas y de posibles incidencias en la ciudad.