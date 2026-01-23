4 Comments

Las organizaciones de vivienda de Castilla y León han puesto en marcha una campaña conjunta bajo el lema Respondemos al negocio de la vivienda para denunciar las dificultades de acceso a un alquiler digno y señalar las causas estructurales del problema. En el caso de Segovia, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una marcha teatralizada el próximo 31 de enero, que partirá del Acueducto y concluirá en la Plaza Mayor. Así lo ha explicado Begoña Morales, miembro del colectivo, en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER.

Morales ha situado el origen del problema en la concepción de la vivienda como un bien de mercado. “La vivienda está concebida como una mercancía y no como un derecho”, ha afirmado, recordando que el artículo 47 de la Constitución establece que los poderes públicos deben impedir la especulación. “Creemos que, más allá de la crisis, el problema principal es que la vivienda se ha convertido en un negocio y debe dejar de serlo”, ha añadido.

La portavoz del sindicato ha explicado que la campaña se desarrollará con actos en todas las capitales de provincia de la comunidad. En Segovia, la acción del día 31 será un recorrido guiado en el que se expondrán distintos factores que afectan al acceso a la vivienda. “Iremos explicando los problemas de la turistificación, las viviendas para uso de la IE y cómo esto afecta también a nuestros barrios y al consumo”, ha señalado.

Durante la entrevista, Morales ha sido crítica con la actuación de las administraciones públicas. “Lo que hacen unos partidos y otros es poner parches a un problema que no quieren solucionar”, ha afirmado, insistiendo en que “mientras se siga viendo la vivienda como una mercancía, todas las medidas que propongan serán parches”. En este sentido, ha rechazado iniciativas como ayudas al alquiler o incentivos fiscales. “No queremos que un bizum vaya a un casero, lo que pedimos es que deje de ser un negocio”, ha subrayado.

Morales ha defendido la organización colectiva como herramienta para mejorar las condiciones de los inquilinos. Ha recordado el papel de los sindicatos de vivienda en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2019. “Gracias a la presión social se pasó de contratos de tres años a cinco y siete”, ha explicado, poniendo el foco en la necesidad de que los inquilinos conozcan sus derechos. “Cuando las inquilinas no están organizadas es más fácil que se impongan cláusulas abusivas o amenazas de subida de alquiler”, ha afirmado.

La representante del sindicato ha señalado que en Segovia la situación se ve agravada por factores locales. “El problema principal es la turistificación y, sobre todo, los estudiantes de la IE”, ha dicho, asegurando que esto ha reducido la oferta residencial y encarecido los precios. “Cuando llamas a una oferta te dicen que si no eres estudiante de la IE no les interesas”, ha señalado. Morales ha citado datos sobre viviendas vacías y pisos turísticos para advertir de la reducción del parque disponible para los residentes. “Si quitamos del mercado residencial esas viviendas, ¿qué nos queda para los segovianos?”, ha planteado.

Morales ha reconocido que el sindicato se enfrenta a una situación compleja. “Tenemos la sensación de estar luchando contra un gigante muy elitista”, ha afirmado, aunque ha defendido que la organización colectiva permite avanzar. “No tenemos miedo, tenemos esperanza; organizadas somos más fuertes”, ha añadido.

El Sindicato de Inquilinas de Segovia ofrece asesoramiento y acompañamiento a personas con problemas de alquiler a través de asambleas abiertas y canales de contacto como redes sociales, correo electrónico y teléfono. Según Morales, el objetivo es “quitar el miedo, organizarnos y no dejar que nos avasallen”.

La campaña Respondemos al negocio de la vivienda continuará en las próximas semanas con actos en distintas provincias de Castilla y León, con la movilización del 31 de enero en Segovia como una de las citas destacadas.