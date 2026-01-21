La periodista Sonsoles Ónega será reconocida con el premio ‘Matahombres de Oro’ de Zamarramala en el marco de las fiestas de Santa Águeda, que se celebrarán del 7 al 9 de febrero en esta localidad segoviana.

El Centro Cívico ‘La Pinilla’ de Zamarramala acogió la presentación institucional de los festejos, en la que se informó de las distinciones que se entregarán durante la programación festiva. Además de Ónega, la atleta del barrio de San Marcos, Águeda Marqués, ha sido designada como ‘Ome Bueno y Leal’, una de las figuras simbólicas vinculadas a la celebración.

Durante el acto se anunció también que las alcaldesas de las fiestas de este año serán Yolanda Redondo y María Ángeles Redondo. La entrega de los premios y nombramientos, incluidos los de las “Aguederas honorarias e perpetuas” —que recaerán en María José Sanz, May Escobar, Esther Mínguez y Noelia Gómez— tendrá lugar el domingo 8 de febrero.

El programa de las fiestas incluye, además, el pregonero oficial, que será la comunicadora Miriam García, y la tradicional Quema del Pelele, que marca uno de los momentos centrales de la celebración. Un día antes, el sábado 7 de febrero se procederá al nombramiento de las alcaldesinas 2026, que recaerá en María Cuenca Redondo y Julia Sánchez. El lunes 9 de febrero se celebrará la santa misa por las alcaldesas fallecidas, seguida de actos festivos tradicionales como la tajada y el baile de galas.