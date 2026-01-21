Detenido en el peaje de El Espinar con cocaína y 50 gramos de MDMA

La Guardia Civil de Segovia, ha detenido a un varón de 55 años, residente en Asturias, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, durante un dispositivo operativo desplegado por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) en la autopista AP6, en el término municipal de El Espinar (Segovia).

La intervención tuvo lugar en el contexto de los servicios preventivos orientados al control de la movilidad y a la detección de ilícitos penales en vías de alta capacidad. Durante la identificación del conductor de un vehículo Mercedes C230, los agentes apreciaron diversos indicios que motivaron la inspección del interior del turismo.

En el registro del vehículo se localizó un envoltorio que contenía cocaína, hallándose también aproximadamente 50 gramos de MDMA. La cantidad intervenida resultaba claramente incompatible con el consumo propio, procediéndose a la detención del conductor y a la intervención tanto del vehículo como de las sustancias aprehendidas.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo posteriormente puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Guardia, de Segovia.

La Guardia Civil mantiene de forma permanente dispositivos de vigilancia y control en las principales vías de comunicación, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y reforzar la seguridad ciudadana en la provincia.