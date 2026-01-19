Empate helado en La Albuera

La Gimnástica Segoviana y el Rayo Cantabria empataron a tres goles en un encuentro tan imprevisible como frenético disputado en La Albuera, en una jornada condicionada por la nieve, el frío extremo y una previa poco habitual. El partido tuvo que retrasarse una hora después de que aficionados azulgranas acudieran desde primera hora de la mañana para retirar la nieve acumulada sobre el césped y permitir la disputa del encuentro.

El choque comenzó de manera inmejorable para la Gimnástica Segoviana, que se adelantó en el minuto 2 con un tanto de Ayán tras un error defensivo del conjunto visitante provocado por la presión local. El Rayo Cantabria reaccionó y empató en el minuto 19 por medio de Santi Franco, equilibrando un primer tiempo muy intenso. Antes del descanso, Pau Miguélez devolvió la ventaja a los segovianos con el 2-1, permitiendo que la grada se fuera al intermedio con sensaciones positivas tras una primera mitad de alto ritmo.

La segunda parte arrancó con otro golpe visitante. Javi García igualó el marcador nada más reanudarse el juego y, poco después, Diego Díaz culminó la remontada del Rayo Cantabria con un disparo que, tras golpear el travesaño, terminó en la red para el 2-3. La Segoviana, obligada a reaccionar, se lanzó al ataque en un partido de ida y vuelta constante.

El empate definitivo llegó en el minuto 81, cuando Marc Tenas aprovechó un rechace en el área tras varios intentos para firmar el 3-3. La acción terminó con la lesión del delantero, que tuvo que abandonar el terreno de juego. En el tramo final, la Segoviana se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Iker por cortar una contra visitante, pero logró sostener el resultado hasta el pitido final.

El empate permite al conjunto azulgrana mantenerse en la zona alta de la clasificación en una semana marcada por la destitución de Iñaki Bea. El técnico interino, Ricardo de Andrés, cerró este ciclo provisional a la espera de la llegada de un nuevo entrenador.