5 Comments

El debate de los presupuestos municipales de 2026 no llegará al Pleno ordinario de enero y se aplazará al mes de febrero con el objetivo de seguir negociando con los grupos de la oposición. Así lo ha anunciado el alcalde de Segovia, José Mazarías, en una entrevista concedida este martes a Radio Segovia – Cadena SER, en la que ha defendido la necesidad de alcanzar acuerdos para garantizar las principales inversiones previstas para la ciudad.

“No va a ir el debate de los presupuestos al Pleno ordinario de enero, sino que vamos a retrasarlo un poquito más, porque queremos buscar el acuerdo con los grupos y para eso nos hace falta tiempo”, ha señalado el alcalde, quien ha confirmado que el documento se llevará a Pleno en febrero, previsiblemente uno extraordinario. Según ha explicado, el equipo de gobierno está manteniendo reuniones con todas las formaciones políticas “con el documento en la mano y buscando el consenso”.

Mazarías ha subrayado que la aprobación de las cuentas es “vital” para poder ejecutar inversiones que, a su juicio, “carecen de color político” y tienen como objetivo “el desarrollo de la ciudad, la modernización de sus infraestructuras y la mejora de los servicios a los ciudadanos”. En este sentido, ha recordado que el borrador incluye partidas reclamadas por distintos grupos municipales en forma de mociones, como el jardín de los recuerdos en el cementerio, el espacio para nonatos, el monumento a las víctimas del terrorismo, una nueva rotonda en la intersección de Coronel Rexach y Padre Claret, la renovación del abastecimiento en Nueva Segovia y San Lorenzo o una nueva edición de las tarjetas monedero.

El alcalde ha vinculado la negociación presupuestaria con la reciente concesión a Segovia de 6,9 millones de euros del Plan de Estrategia de Desarrollo Integrado Local (fondos EDIL). “Creo que van a significar una inversión muy importante para impulsar proyectos estratégicos para la ciudad”, ha afirmado, precisando que el Ayuntamiento deberá aportar el 40% adicional, lo que eleva la inversión total a “algo así como 11 millones y medio de euros”.

Mazarías ha advertido de que esa aportación municipal, cifrada en 4,5 millones, está prevista en el presupuesto de 2026 y que su no aprobación podría poner en riesgo los proyectos y la propia subvención europea. Entre las actuaciones incluidas ha citado la equipación del Teatro Cervantes, el alumbrado ornamental del Acueducto, la ampliación del Centro de Creación de la Cárcel para albergar la futura Escuela Municipal de Artes, la rehabilitación del entorno de la Veracruz, la renovación del abastecimiento en Nueva Segovia, el vial entre la rotonda del Pastor y la del AVE, la compra de autobuses eléctricos o la rehabilitación energética del centro Jesús Mazariegos.

Durante la entrevista, el alcalde ha insistido en que estos proyectos no dependen únicamente de la llegada de fondos europeos. “Cuando una cosa hay que hacerla en Segovia, un proyecto hay que acometerlo independientemente de que te den o no subvenciones”, ha afirmado, añadiendo que varias actuaciones ya cuentan con financiación o están en marcha, como el vial de acceso al AVE, el alumbrado del Acueducto o las obras de adecuación y seguridad en Puente Alta, con una inversión de 1,2 millones de euros.

En cuanto al calendario, Mazarías ha explicado que los fondos europeos permiten justificar las actuaciones hasta 2029, aunque ha mostrado su intención de acelerar los plazos. “Yo sí que quiero que sean proyectos de ciudad visibles cuanto antes”, ha señalado, aunque ha evitado concretar fechas cerradas para cada obra.

El alcalde ha concluido defendiendo la necesidad de alcanzar acuerdos para que Segovia pueda ejecutar estas inversiones y avanzar en su modernización. “Es vital encontrar el acuerdo y el consenso con los grupos políticos para que podamos echar a andar esos presupuestos”, ha reiterado.