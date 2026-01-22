Cuatro proyectos de biogás, en fase inicial de tramitación en Cuéllar

El Ayuntamiento de Cuéllar ha informado a la ciudadanía sobre el estado de tramitación de cuatro expedientes para la posible instalación de plantas de biogás en el municipio, en una charla informativa ofrecida por el alcalde, Carlos Fraile, y el concejal de Urbanismo, Tomás Marcos. El objetivo del encuentro fue explicar de forma detallada el trabajo realizado por el Consistorio y ofrecer información “objetiva y contrastada” sobre unos proyectos que se encuentran en una fase administrativa inicial.

Durante la sesión se expuso en qué consisten las iniciativas, centradas en la gestión de residuos de origen ganadero y hortofrutícola, una problemática existente en Cuéllar y su comarca “desde hace décadas”. También se explicó quiénes son los promotores y cuál es el papel que desempeñan las distintas administraciones en el proceso que permitirá o no su implantación.

Desde el Ayuntamiento se subrayó que la finalidad de la charla era “evitar tanto el alarmismo como visiones excesivamente optimistas” en relación con este tipo de instalaciones, y poner en contexto el trabajo que se viene desarrollando “desde hace años” en torno a estos expedientes.

El concejal de Urbanismo detalló el procedimiento de la Autorización Ambiental Integrada, cuya tramitación corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y aclaró que el Ayuntamiento actúa únicamente dentro de sus competencias, emitiendo la licencia urbanística. En este sentido, se remarcó que el análisis municipal se está realizando desde una posición “neutral, objetiva y rigurosa”, con el objetivo de que, en caso de que alguna planta llegara a autorizarse, lo haga “en las mejores condiciones posibles, tanto en ubicación como en tecnología”.

Durante la exposición también se informó de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento a los cuatro expedientes actualmente en información pública. Entre los aspectos señalados figuran la cercanía de las posibles ubicaciones a zonas habitadas o de ocio, las afecciones a la flora, el cumplimiento estricto de la normativa urbanística de Cuéllar, la necesidad de un estudio específico de olores, la importancia de los accesos y del tráfico de vehículos pesados, la trazabilidad de los residuos gestionados, el uso de la mejor tecnología disponible para el tratamiento del gas y los digestatos, así como la exigencia de garantías financieras a las empresas promotoras.

El Consistorio destacó además el trabajo previo realizado en los últimos años, que ha incluido reuniones con promotores, ingenieros y responsables de la Consejería de Medio Ambiente, así como encuentros con asociaciones de vecinos y con el Consejo Sectorial de Medio Ambiente.

En la actualidad, los cuatro expedientes se encuentran a la espera de que los promotores respondan a las alegaciones municipales. A partir de ese momento continuará una tramitación administrativa “compleja”, en la que el Ayuntamiento volverá a pronunciarse en nuevos trámites de audiencia. Se trata de un proceso que, según se explicó, “previsiblemente se prolongará al menos durante un año”.

El alcalde y el concejal insistieron en que el hecho de que existan cuatro expedientes en tramitación “no implica que finalmente se vayan a autorizar cuatro plantas”. Factores como la disponibilidad real de residuos o la distancia entre posibles instalaciones serán determinantes, y “en ningún caso se prevé la implantación de las cuatro, y mucho menos de manera contigua”.

Finalmente, se puso de manifiesto que, a día de hoy, la Junta de Castilla y León “no cuenta con un decreto específico” que regule la implantación y las condiciones de este tipo de instalaciones, una circunstancia que añade complejidad al proceso administrativo.