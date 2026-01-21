La Alhóndiga-Centro Segoviano de Fotografía abre el calendario de 2026 con la exposición Espacio Disponible, del fotógrafo valenciano Eduardo Nave, un ambicioso proyecto desarrollado a lo largo de ocho años de trabajo, entre 2017 y 2025. Bajo este sugerente título, el autor retrata las ruinas publicitarias de la era analógica y la obsolescencia del anuncio tradicional y estático, en una muestra compuesta por 72 fotografías, además de obras presentadas en distintos soportes.

El proyecto se centra en las vallas publicitarias que durante décadas poblaron los márgenes de la antigua red de carreteras nacionales y que hoy han sido prácticamente abolidas por leyes y normativas administrativas. Este cambio de paradigma, que desplaza la comunicación hacia soportes digitales e intangibles, ha dejado el paisaje urbano y rural salpicado de estructuras metálicas abandonadas, esqueletos oxidados que antes sostenían anuncios llenos de color y promesas de consumo.

Junto a las imágenes fotográficas, la exposición se completa con obras realizadas sobre papel a partir de restos originales recuperados de antiguos anuncios, materiales en los que el paso del tiempo y la intemperie han dejado una huella física y visual muy marcada.

Espacio disponible es un excelente ejemplo de documentalismo contemporáneo, ámbito en el que la fotografía española ocupa un lugar destacado en el panorama internacional. A través de imágenes captadas a lo largo y ancho del territorio nacional —incluidas las Islas Canarias—, Eduardo Nave fusiona la fotografía narrativa con planteamientos conceptuales propios del arte contemporáneo, evocando referentes como Mimmo Rotella, pionero del décollage, o Richard Hamilton, figura clave del Pop Art.

Las vallas publicitarias, por su naturaleza efímera y su riqueza visual en tipografías, colores e imágenes, se convierten aquí en un material idóneo para reflexionar sobre el consumo, la cultura urbana y la reconstrucción de la realidad. La exposición propone al visitante una experiencia reflexiva en torno al “despojo” publicitario, que pasó de ser una fuente de ingresos a convertirse en ruina, testigo del comportamiento capitalista hacia aquello que deja de generar beneficio. El antiguo esplendor de estos soportes se transforma así en metáfora del consumo occidental y en una invitación a preguntarse: ¿qué espacio dejamos para la memoria en un mundo diseñado para olvidar?

La exposición, organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, podrá visitarse desde este 22 de enero al 15 de marzo, de miércoles a viernes de 17.00 a 20.00 horas y sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Incluye una visita guiada por el propio autor el viernes 6 de enero a las 11.30 horas, en la que explicará las claves de su proceso creativo y el largo recorrido de este proyecto.

Eduardo Nave

Eduardo Nave (Valencia, 1976) es un destacado fotógrafo español especializado en proyectos de fotografía documental y artística que exploran la relación entre memoria, espacio y acontecimiento. Estudió Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía en la Escola d’Art i Superior de Disseny de Valencia. En 2005 cofundó el colectivo de fotografía contemporánea NOPHOTO, junto con otros trece artistas, iniciativa que un año después obtuvo el reconocimiento con los premios ARCO y Revelación PhotoEspaña 2006.

Desde 2001 colabora con medios editoriales nacionales e internacionales y su obra ha sido expuesta en importantes festivales y espacios artísticos como Rencontres d’Arles (Francia), PhotoEspaña (Madrid), Canal de Isabel II (Madrid), Instituto Cervantes (París), Bienal Internacional de Tenerife y ferias como ARCO, ParisPhoto, PhotoLondon o Maco México.

Su trabajo forma parte de colecciones públicas y privadas de gran prestigio, incluyendo el Museo de la Fotografía Española, el Ministerio de Cultura de España, el Congreso de los Diputados, Patrimonio Nacional de varios países y colecciones como la Cartier-Bresson Family Collection o DKV. Además de autor de exposiciones, ha desarrollado proyectos editoriales, como la publicación DÚO (2014) y la coordinación del proyecto El Diario Indultat (2016).

La Alhóndiga-Centro Segoviano de Fotografía

Espacio Disponible inaugura la temporada expositiva de 2026 y marca el segundo año del posicionamiento de La Alhóndiga como Centro Segoviano de Fotografía.

Tras las cerca de 13.000 visitas registradas en 2025 en las distintas exposiciones celebradas en este espacio, el objetivo para el presente año es doble, según ha indicado el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy: incrementar el número de asistentes y profundizar en la calidad de las propuestas expositivas, así como en el programa de actividades paralelas vinculadas al arte de la fotografía. Conferencias, charlas, encuentros con artistas y profesionales y visitas guiadas por los propios autores —con gran aceptación entre el público segoviano— formarán parte destacada de esta programación.