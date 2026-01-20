El Ayuntamiento de Segovia ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de desembalse en la que se requerirá la apertura preventiva de las compuertas del embalse del Pontón Alto para prevenir posibles crecidas del río Eresma en momentos de grandes aportes de agua como, por ejemplo, tras el deshielo de las últimas nevadas.

La solicitud ya se ha planteado este 19 de enero por el alcalde de la ciudad, José Mazarías que, acompañado de varios concejales de su equipo, se ha reunido con la presidenta del organismo gestor de las aguas, María Jesús Lafuente y la directora general del agua, María Dolores Pascual.

En el encuentro se ha acordado que el Ayuntamiento formalice la solicitud para que se convoque la Comisión, el órgano competente para tomar la decisión de desembalsar los embalses de toda la cuenca hidrográfica, junto a un informe aportado por los técnicos municipales para justificar la actuación concreta en el del Pontón Alto.

El regidor ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que se repitan los sucesos recurrentes de grandes crecidas del río Eresma a su paso por la ciudad de Segovia que en anteriores ocasiones han causado inundaciones importantes en puntos como la Casa de la Moneda, la alameda del Parral, el entorno del Molino de los Señores y otros puntos de la ciudad situados en cotas bajas.