El Partido Popular del Real Sitio de San Ildefonso ha vuelto a advertir de la situación económica del Ayuntamiento, que considera “profundamente preocupante” como consecuencia de una gestión que califica de “improvisada, poco rigurosa y carente de planificación” por parte del equipo de gobierno. Así lo expone en una nota de prensa difundida este 19 de enero, en la que alerta de un escenario que, a su juicio, sitúa al Consistorio “al borde del colapso financiero”.

Según los datos facilitados por el PP, el volumen de modificaciones presupuestarias aprobadas por decreto ha ido aumentando de forma significativa en los últimos ejercicios. En 2023 se realizaron “alrededor de una veintena”, mientras que en 2024 la cifra “se disparó hasta acercarse a la centena”. La formación destaca especialmente lo ocurrido en el último trimestre de 2025, periodo en el que se aprobaron “53 modificaciones presupuestarias” que supusieron “movimientos de crédito por un importe total superior a 1.800.000 euros, concentrados en apenas tres meses”.

El PP señala que esta dinámica no se ha producido de forma aislada y la vincula con la retirada del acceso a la información económica municipal a los concejales de la oposición. Según la formación, esta situación “impide cualquier control efectivo de la gestión”, ya que “las decisiones se toman, se ejecutan y solo se conocen cuando ya están hechas”.

En el comunicado, los populares critican que el Ayuntamiento funcione con un presupuesto prorrogado y que el uso del decreto se haya convertido en una forma habitual de gobierno. A su juicio, el resultado es “una gestión económica realizada de espaldas a los vecinos”, que “vacía de contenido el debate, la planificación y el control democrático”.

El PP pone el foco de manera específica en las modificaciones que afectan al Capítulo 1, destinado al pago de nóminas. Considera “especialmente grave” que se estén produciendo “continuos ajustes en el capítulo de personal”, algo que, a su entender, “demuestra una falta total de dirección y previsión en la gestión de la plantilla municipal”, una planificación que, según subraya, “debería estar perfectamente definida desde el inicio del ejercicio y no resolverse a golpe de decreto”.

La formación advierte de que este desorden tiene consecuencias directas para los vecinos y denuncia una “alarmante falta de transparencia en las cuentas públicas”. En este sentido, sostiene que los ciudadanos “no pueden conocer con claridad en qué se gasta su dinero ni cuáles son las prioridades reales del equipo de gobierno”.

Finalmente, el Partido Popular alerta de que esta forma de gestionar, “basada en la improvisación, la opacidad y el uso continuado de modificaciones presupuestarias”, “pone en serio riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento” y “acerca peligrosamente al Real Sitio de San Ildefonso a una situación límite”, que podría ser “compatible con escenarios de tutela financiera o intervención” si no se corrige de manera inmediata.