Segovia refuerza su infraestructura verde en La Albuera y el camino de la Presa

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, ha concluido los trabajos para la creación de un nuevo espacio de biodiversidad situado entre el cementerio y el camino de la Presa, así como las actuaciones de mejora y recuperación de alcorques y microespacios verdes en el barrio de La Albuera.

Ambas intervenciones se enmarcan en el proyecto “Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad”, una iniciativa impulsada con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. El proyecto contempla un total de nueve actuaciones distribuidas por distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ampliar la infraestructura verde urbana, incrementar la biodiversidad y reforzar la resiliencia frente al cambio climático.

Cementerio y camino de la Presa

Las obras para la creación de este nuevo espacio de biodiversidad han sido ejecutadas por la empresa El Ejidillo Viveros Integrales S.L., con un presupuesto de 73.669,05 euros. Los trabajos han permitido el acondicionamiento de dos senderos perimetrales del cementerio, conectados con un tercer camino que enlaza directamente con el camino de la Presa, mejorando de este modo la comunicación peatonal entre los barrios de La Albuera y San Lorenzo.

Este último sendero ha sido nivelado y acondicionado con base de zahorra y relleno de jabre, se han instalado escalones de granito en ciertos puntos donde el desnivel era más marcado y redondos de madera para evacuar el agua del camino hacia los laterales y ayudar a la contención del jabre. La actuación se ha completado con la plantación de arbolado, arbustos y aromáticas con su correspondiente sistema de riego automático.

Esta intervención ha contribuido, además, a la generación de nuevas zonas de sombra natural, configurando un entorno más accesible y agradable para el paseo y el disfrute vecinal, al tiempo que refuerza la conectividad ecológica y la biodiversidad urbana en este ámbito de la ciudad.

La Albuera

Las actuaciones desarrolladas en el barrio de La Albuera han incluido la mejora y recuperación de alcorques y microespacios verdes, con la renovación de parte del arbolado en las calles Ávila, Pintor Herrera y Madrid. Esta intervención ha supuesto la sustitución planificada de aquellos ejemplares que no se encontraban en condiciones adecuadas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Director del Arbolado de la Ciudad.

En la calle Ávila, en el tramo comprendido entre el CEIP Peñascal y el IES María Moliner, se ha procedido a la sustitución de ejemplares de gran porte de la especie Ulmus pumila, que presentaban un elevado riesgo de caída de ramas y exudaciones, además de encontrarse en una zona especialmente sensible por su carácter peatonal y la proximidad de dos centros educativos.

Se ha ampliado la zona de plantación con un parterre corrido que alberga un conjunto de especies arbóreas y arbustivas con mejores condiciones para su desarrollo, entre ellas, dos especies de serbal, árbol del amor, cerezos, cornus, abelias, espíreas y gauras, un conjunto bello y diverso que aporta floración y fructificación escalonada a lo largo del año, acompañado del colorido y las texturas de su follaje.

Con la misma intención se han ajardinado los parterres de la fachada de la calle Santa Teresa de Jesús, del CEIP el Peñascal, con especies de hoja caduca que aporten sombra a las aulas en los meses más cálidos sin quitar luz durante el invierno.

En la calle Pintor Herrera, donde predominaban ejemplares de Acer negundo con inclinaciones del tronco, brotes epicórmicos y engrosamientos en la base —indicadores de un estado vegetativo deficiente—, se ha llevado a cabo su sustitución por Amelanchier arborea, una especie de menor porte y mejor adaptación al entorno urbano, evitando además interferencias con el pabellón colindante.

Por su parte, en las plazuelas situadas en la confluencia de las calles Madrid y Santander, el arbolado existente, sometido anteriormente a podas severas debido a su cercanía a los edificios, ha sido sustituido por zonas ajardinadas, con el fin de mejorar la calidad paisajística y la funcionalidad de estos espacios.

Además de la renovación del arbolado, la actuación ha incluido la mejora de la permeabilidad de los alcorques, el mantenimiento de las zonas verdes, la instalación de los sistemas de riego y la plantación de especies autóctonas, contribuyendo así a una gestión más sostenible, segura y resiliente de las infraestructuras verdes de la ciudad.

El presupuesto total destinado a esta intervención ha ascendido a 92.897,77 euros.