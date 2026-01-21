El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, ha respondido a las críticas del Partido Popular sobre la situación económica del Ayuntamiento, después de que los populares alertaran de una supuesta falta de control, opacidad y riesgo de colapso financiero. El regidor ha abordado estas cuestiones en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER, en la que ha rechazado punto por punto las acusaciones de la oposición.

Alonso ha calificado las afirmaciones del PP como “malintencionadas y totalmente alarmistas para las vecinas y los vecinos de nuestro municipio” y ha señalado que no se trata de una crítica aislada. “No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hacen; lo vienen haciendo de manera reiterada cada dos o tres meses”, ha afirmado, acusando a la oposición de “intentar confundir a la opinión pública introduciendo datos erróneos, falsos y malintencionados”.

En relación con el elevado número de modificaciones presupuestarias denunciadas por el PP, el alcalde ha explicado que “la gran mayoría de estas modificaciones presupuestarias son de cierre de año, son apuntes contables, sin más”. Según ha detallado, se trata de ajustes entre partidas de un mismo programa para equilibrar remanentes positivos y negativos. Aun así, ha señalado que se tramitan mediante decreto “para que tenga conocimiento la corporación de los movimientos que se hacen”.

Samuel Alonso ha negado de forma tajante que exista falta de transparencia o que la oposición no tenga acceso a la información. “Ellos tienen acceso a todos los decretos de alcaldía, absolutamente a todos”, ha subrayado. Como ejemplo, ha indicado que el portavoz del PP “entre el 5 y el 16 de enero ha consultado 32 expedientes del Ayuntamiento”, añadiendo que el secretario municipal remite semanalmente a los grupos políticos “todos los registros de entrada y salida del Ayuntamiento”.

El alcalde ha explicado que una parte importante de las modificaciones presupuestarias responde a la incorporación de subvenciones. “Hemos conseguido cientos de miles de euros en subvenciones para crear empleo y hacer inversiones”, ha señalado, citando programas que han permitido contratar a 16 personas, la adquisición de un camión de basura por más de 300.000 euros o una barredora 4×4 cercana a los 200.000 euros. “Todo eso se incorpora al presupuesto mediante modificaciones presupuestarias”, ha añadido.

Sobre el hecho de gobernar con un presupuesto prorrogado, Alonso ha reconocido que “es cierto, el presupuesto está prorrogado”, y lo ha atribuido a “problemas técnicos en las áreas económico-financieras del Ayuntamiento”. Ha avanzado que la intención del equipo de gobierno es aprobar el nuevo presupuesto “a lo largo de febrero de 2026” y ha vinculado la situación a la falta de apoyos en un contexto de gobierno en minoría.

En este punto, el alcalde ha reprochado al PP su actitud en los plenos. “Han votado en contra prácticamente de todo lo que se ha llevado, sea lo que sea”, ha afirmado, citando como ejemplo la ordenanza para la reapertura del mercado municipal, la modificación de la ordenanza de la Escuela Municipal de Música y Danza o la licitación de 21 parcelas municipales en Navalhorno para vivienda y negocios.

Uno de los aspectos más sensibles señalados por la oposición, el capítulo 1 de personal, también ha sido abordado por el alcalde. Alonso ha explicado que “se presupuestan todos los puestos de la plantilla, aunque no todos estén ocupados”, lo que genera un remanente positivo. “Siempre hay un remanente muy positivo en el capítulo 1 porque esas plazas están presupuestadas, pero no están gastadas”, ha indicado, aclarando que los ajustes a final de año son habituales, especialmente cuando se incorporan subvenciones para empleo temporal.

Frente a las advertencias del PP sobre un posible escenario de tutela financiera, el alcalde ha restado credibilidad a esa hipótesis. “Alertar a la población es eso”, ha afirmado, explicando que el incumplimiento de la regla de gasto es una situación común tras la vuelta de las reglas fiscales. Según ha detallado, lo que se exige en estos casos es la elaboración de un plan económico-financiero, un documento que “no implica intervención ni tutela”.

Finalmente, Samuel Alonso ha adelantado los datos provisionales del cierre del ejercicio 2025. “El Ayuntamiento va a cerrar con un remanente positivo de tesorería de aproximadamente medio millón de euros, un resultado presupuestario positivo de más de 800.000 euros y una reducción de deuda respecto a 2024 de 850.000 euros”, ha afirmado, precisando que estas cifras se confirmarán cuando se liquide oficialmente el presupuesto y se remita la documentación al Ministerio de Hacienda y a la Junta de Castilla y León.