Elevan a naranja el aviso por nieve en la provincia de Segovia

Segovia afronta este viernes 23 de enero una alerta naranja por nevadas que afectará de lleno a la meseta segoviana, incluida la capital, según el aviso remitido por Protección Civil y la AEMET. El episodio más adverso se concentrará entre las 15:00 horas del viernes y la medianoche, con acumulaciones previstas de hasta 5 centímetros, una cota de nieve que bajará progresivamente de los 900 a los 700 metros y la posibilidad de ventiscas, lo que podría complicar seriamente la circulación en carreteras urbanas y comarcales.

La previsión sitúa a Segovia capital, a unos 1.000 metros de altitud, dentro del rango más sensible del episodio, con probabilidad de nieve cuajada durante la tarde y la noche. Especial atención requerirán los accesos a barrios altos, travesías y vías secundarias, así como los desplazamientos a última hora del día.

Previsión

Hoy, jueves 22, la jornada actúa como antesala del temporal. En la capital se esperan cielos muy nubosos y lluvias frecuentes, con una cota de nieve entre 1.100 y 1.400 metros, por lo que la nieve quedará restringida a zonas altas de la provincia. Las temperaturas se moverán entre los 2 grados de mínima y los 6 o 7 de máxima, con viento moderado del sur y suroeste.

En la Sierra de Guadarrama y el Sistema Central, ya se registran hoy precipitaciones en forma de nieve en cotas altas, con posibles acumulaciones en puertos como Navafría o zonas elevadas, aunque los avisos oficiales entran en vigor a partir de la madrugada del viernes.

El sábado 24 continuará el ambiente invernal. En la capital no se descartan chubascos de nieve o aguanieve, sobre todo de madrugada, con temperaturas muy bajas (mínimas en torno a –3 ºC y máximas cercanas a 2 ºC), lo que incrementa el riesgo de placas de hielo en calzadas y aceras. En la sierra, la nieve seguirá siendo protagonista, con acumulaciones adicionales y frío intenso.

El domingo 25 se espera una mejora gradual, aunque persistirá el ambiente frío. La nieve quedará relegada a cotas más altas y las temperaturas subirán ligeramente, con máximas que podrían alcanzar los 7 u 8 grados en la capital.

Castilla y León

El episodio de nieve no se limitará a Segovia. La AEMET mantiene avisos amarillos por nevadas en otras provincias de Castilla y León, como Ávila y Salamanca (Sistema Central), Burgos y Soria (Sistema Ibérico) y Palencia (Cordillera Cantábrica), con acumulaciones que pueden llegar a los 10 centímetros en zonas de montaña y descenso generalizado de la cota de nieve a lo largo del viernes.

Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, seguir la evolución de los avisos meteorológicos y consultar el estado de las carreteras, especialmente a partir de la tarde del viernes.