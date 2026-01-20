Una colisión de trenes en Córdoba deja 39 fallecidos y centenares de heridos

Dos trenes de alta velocidad se vieron implicados el domingo 18 de enero en un grave accidente ferroviario en el término municipal de Adamuz (Córdoba), en la línea de alta velocidad Madrid–Andalucía. El siniestro se produjo en torno a las 19:45 horas y dejó, según el balance provisional facilitado por las autoridades, al menos 39 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

De acuerdo con la información oficial, uno de los trenes, operado por la compañía Iryo y que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló por causas que se encuentran bajo investigación e invadió la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia de Renfe con destino Huelva. Como consecuencia de la colisión, varios vagones resultaron gravemente dañados y algunos de ellos cayeron por un talud situado junto a la infraestructura ferroviaria.

Tras el accidente, se activó un amplio operativo de emergencia en el que participaron servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil, efectivos de la UME y personal de Protección Civil. Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la provincia de Córdoba y de otras provincias cercanas, mientras que se habilitaron puntos de atención e información para familiares de las víctimas.

Las autoridades han confirmado que entre los heridos hay personas de distintas edades y que varios permanecen ingresados con pronóstico grave. El balance de víctimas continúa siendo provisional a la espera de la evolución de los hospitalizados.

Investigación en marcha

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha asumido el análisis de lo ocurrido para determinar las causas del descarrilamiento y la posterior colisión. El Ministerio de Transportes ha indicado que se estudiarán todos los factores posibles, tanto técnicos como operativos, en un tramo de vía que había sido objeto de trabajos de mantenimiento recientes.

Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendida, con importantes afecciones al tráfico ferroviario y a cientos de viajeros. Las compañías implicadas activaron planes de atención a pasajeros y de colaboración con las autoridades mientras continúan las labores de investigación y reparación de la infraestructura.

El accidente de Adamuz se sitúa entre los más graves registrados en la red ferroviaria española en los últimos años.