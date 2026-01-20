Dos heridos, atrapados tras un accidente en la N-601 a la altura de Valseca

Dos jóvenes resultaron heridos este martes tras el vuelco de un turismo en el kilómetro 108 de la carretera N-601, a la altura de Valseca, en sentido Segovia.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana, cuando el vehículo salió de la vía y volcó, quedando sus dos ocupantes atrapados en el interior. Se trata de un varón de 24 años y una mujer de 25, que presentaba dolor cervical, según informó el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Segovia y personal sanitario de Sacyl, que atendieron a los heridos y procedieron a su evacuación tras ser liberados del vehículo.