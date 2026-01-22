El Cristo del Mercado protagoniza el cartel de la Semana Santa 2026 de Segovia

La fotografía ‘Liberación’, obra del segoviano David Vidal Redondo, ilustrará el cartel anunciador de la Semana Santa de Segovia 2026, tras resultar ganadora del XXXIII Concurso de Fotografía José Luis Huertas San Frutos, convocado por la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías. La imagen, en blanco y negro, muestra al Santo Cristo de la Cruz, de la Cofradía del Cristo del Mercado, a su llegada a la plaza del Azoguejo durante la tarde del Jueves Santo.

La presentación del cartel y del vídeo promocional ha servido además como primer acto público de la nueva directiva de la Junta de Cofradías, presidida por Víctor Martín Calera, y marca el inicio de los preparativos para la Semana de Pasión segoviana. El autor explica que la instantánea surgió “buscando una perspectiva diferente que le diera cierta profundidad al monumento resaltando la talla, en una imagen austera, castellana y solemne”, destacando que el blanco y negro “centra la mirada en la forma, la textura, la luz y la composición”. Vidal subraya asimismo la singularidad de que sea la primera vez que una imagen del Cristo del Mercado y una fotografía monocroma protagonizan el cartel oficial.

El vídeo promocional de la Semana Santa 2026 lleva por título ‘Tiempo de recogimiento’ y ha sido realizado por el también segoviano Enrique del Barrio. Concebido como carta de presentación audiovisual, el trabajo ofrece una mirada pausada y cercana, combinando escenas del casco histórico con detalles de pasos, imágenes, luces, incienso y silencios. A lo largo de tres minutos, la cámara acompaña a distintas cofradías en momentos de salida, tránsito y recogida, con un montaje sobrio que pone el acento en el patrimonio devocional y humano de la Semana Santa.

Tanto el cartel como el vídeo servirán para la difusión de la Semana Santa de Segovia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017, en las actividades promocionales que la Junta de Cofradías desarrollará dentro y fuera de la ciudad. El calendario oficial arrancará con el Pregón, previsto para el sábado 21 de marzo en la S. I. Catedral, como primer acto institucional de la Semana Santa 2026.