La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha celebrado una reunión de trabajo entre su presidente, Andrés Ortega, y los miembros de las distintas comisiones de trabajo de la organización, en un encuentro en el que se han puesto en común las principales preocupaciones del tejido empresarial de la provincia y se han planteado posibles soluciones con el objetivo de trasladarlas de forma coordinada de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Durante la reunión, se abordaron cuestiones de actualidad tanto a corto como a largo plazo que afectan directamente a la competitividad de las empresas segovianas. Entre ellas, la necesidad de avanzar en políticas de vivienda que permitan dar respuesta al crecimiento o creación de los nuevos polígonos industriales; el impacto económico negativo que supone el peaje de las autopistas en comparación con otras provincias; el problema creciente del absentismo laboral; o la acusada falta de mano de obra, especialmente en puestos cualificados.

Asimismo, las comisiones pusieron sobre la mesa asuntos de carácter estructural, como las carencias del sistema educativo en relación con las necesidades reales de las empresas, el mantenimiento de infraestructuras por parte de las Administraciones Públicas o los nuevos retos que plantea el comercio internacional en un contexto económico cada vez más complejo y globalizado.

En el encuentro también se expuso por parte del presidente de los empresarios, Andrés Ortega, la evolución de proyectos estratégicos para la provincia, como el Plan Territorial de Fomento (PTF), considerado una oportunidad clave para impulsar la actividad económica y la industria en Segovia, así como el desarrollo del Puerto Seco de Segovia, en el que se espera próximamente la incorporación del Ayuntamiento de Segovia.

El presidente de la FES trasladó a los miembros de las comisiones la importancia de recoger todas estas aportaciones en un documento final de propuestas, que será entregado a los partidos políticos en los encuentros que se mantengan durante la campaña electoral, con el fin de que las demandas del empresariado segoviano formen parte del debate autonómico y de las futuras políticas públicas.

Andrés Ortega agradeció el trabajo desarrollado por las cinco comisiones de trabajo que forman la FES. “Hemos dado un paso importante para reforzar la participación activa de nuestras asociaciones y empresas. El objetivo era claro: crear un espacio estable donde poner en común las inquietudes, necesidades y propuestas de los distintos sectores empresariales de la provincia de Segovia”, señaló el presidente.

“Hoy podemos afirmar que ese objetivo se está cumpliendo gracias a vuestro compromiso, vuestra implicación y vuestra generosidad al aportar tiempo y experiencia”, dijo a la vez que reconoció que sus propuestas están siendo tenidas en cuenta por las administraciones, aunque no siempre atendidas con la celeridad esperada. “Las comisiones se han convertido en una herramienta fundamental para escuchar al tejido empresarial desde dentro, para detectar problemas reales y para construir posiciones comunes que refuercen la labor de la Federación como interlocutor legítimo ante las administraciones y otros agentes sociales”, añadió.