El censo para las Autonómicas, a partir del próximo lunes en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Segovia pone a disposición de la ciudadanía el censo electoral con motivo de la convocatoria de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo de 2026.

El censo podrá consultarse entre el 26 de enero y el 2 de febrero de 2026 en la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Segovia, situada en Plaza Mayor, nº 1, en horario de 10.00 a 14.00 horas, ampliándose el último día del plazo (2 de febrero) hasta las 19.00 horas.

Durante este periodo, que incluye sábado y domingo, los vecinos y vecinas podrán presentar reclamaciones por inclusión, exclusión o corrección de datos en las listas electorales. Estas reclamaciones deberán realizarse de forma personal, siendo imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte para acreditar la identidad.

Desde el Ayuntamiento de Segovia se recomienda a la ciudadanía comprobar sus datos censales, ya que estar correctamente inscrito en el Censo Electoral es un requisito indispensable para poder ejercer el derecho al voto.

Asimismo, durante este periodo estará expuesto al público el listado de secciones, mesas y locales electorales del municipio.

Por otro lado, el sorteo para la designación de los miembros que integrarán las mesas electorales en los distintos colegios de la ciudad se realizará durante el transcurso de un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 16 de febrero.

Toda la información de interés general relacionada con las Elecciones Autonómicas de marzo de 2026 que vaya surgiendo podrá consultarse en la web municipal: www.segovia.es.