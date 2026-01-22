Arranca el Circuito Provincial de Padel Indoor 2026

El arranque de un nuevo año trae también el regreso de algunas competiciones deportivas asentadas en el calendario que oferta la Diputación de Segovia. Un ejemplo de ello es el Circuito Provincial de Padel Indoor, que va a vivir su primera jornada este fin de semana y, por tanto, sus primeros enfrentamientos de este 2026.

De este modo, entre el jueves 22 de enero y el domingo, día 25, las instalaciones de Padelzone 2.0 y de Padel Four Indoor Club serán los escenarios de los partidos de esa primera jornada en la que se ha cubierto el máximo de parejas participantes que permiten las bases de la competición. En concreto, van a ser 121 parejas en categoría masculina y 99 en categoría femenina las que luchen por obtener un buen resultado en el inicio de una nueva edición de este Circuito. En total, pues, 220 parejas son las que van a confluir en la cita, dándose además la circunstancia de otras nueve han quedado en lista de reserva en categoría masculina, a la espera de alguna eventual baja de última hora. Los cuadros de los emparejamientos para esta primera jornada ya se pueden consultar en el siguiente enlace: https://vola.plus/torneo/circuito-provincial-de-padel-enero-2026-14249

Deporte Divertido

También este fin de semana va a comenzar la campaña de Deporte Divertido, con la celebración de dos jornadas. En primer lugar, el sábado 24 de enero, en el pabellón de Fuentepelayo, hay prevista una participación de unos 225 alumnos en el turno de mañana y de otros 130 por la tarde. Al día siguiente, el domingo día 25, llegará la segunda jornada, en el pabellón de Sanchonuño, con una estimación de 230 participantes.

Finalmente, la jornada de escalada que se iba a desarrollar el pasado domingo 18 de enero en el rocódromo del pabellón de El Espinar tuvo que ser aplazada por la nevada caída. Está previsto que se celebre en una fecha de comienzos del mes de febrero, que aún está pendiente de confirmación.