La Diputación presenta en FITUR la estrategia del eclipse 2026

La Diputación de Segovia ha presentado este jueves, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), su estrategia turística para los próximos meses, con el eclipse solar total del 12 de agosto como eje central y la Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano como uno de los principales exponentes del patrimonio cultural inmaterial del territorio. El acto, celebrado en el espacio habilitado por la Junta de Castilla y León, ha servido para dar a conocer un conjunto de propuestas que confirman que la provincia se encuentra ya preparada para acoger a los visitantes que llegarán con motivo del eclipse, no solo en esa fecha concreta, sino a lo largo de todo el año.

Durante la presentación, el diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha explicado que “el eclipse es una oportunidad excepcional, pero también una excusa para mostrar una provincia organizada, con experiencias en marcha y con un modelo turístico que mira al largo plazo, distribuye las visitas y pone en valor nuestros recursos naturales y culturales”.

La Diputación de Segovia ha puesto el acento en que el eclipse no se plantea como un acontecimiento aislado, sino como un fenómeno en torno al cual se han estructurado experiencias que comienzan meses antes. En este sentido, por ejemplo, se han dado a conocer las actividades incluidas en el programa ‘Eclipse Academy & Gastronomy’, que se desarrollará entre los meses de enero y agosto en distintos puntos de la provincia. Estas propuestas combinan divulgación astronómica, observación guiada, actividades al aire libre y gastronomía, y se desarrollan en enclaves con baja contaminación lumínica, reforzando el posicionamiento de Segovia como destino idóneo para el astroturismo.

La Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano

La segunda parte de la presentación ha estado dedicada a la Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano, una iniciativa organizada por la recién presentada Asociación Despertar Memoria, en colaboración con la Diputación de Segovia, con el objetivo de contribuir a la difusión y puesta en valor de una de las tradiciones más singulares del ciclo festivo invernal. En el acto han participado el presidente de la asociación Despertar Memoria, David Soriano, y otra integrante de ese colectivo, Laura Estebaranz, quienes han contextualizado el sentido de la ruta y el trabajo de documentación, recuperación y divulgación que se está desarrollando en torno a estas celebraciones.

La ruta se concibe como un itinerario cultural que permite acercar al visitante a distintos municipios de la provincia en los que la figura de la vaquilla, ligada históricamente a los quintos y a las celebraciones de Carnaval, sigue teniendo presencia o ha sido recuperada en los últimos años. En la actualidad, se tiene constancia de 17 vaquillas de Carnaval activas o recuperadas en la provincia, reflejo de la diversidad y riqueza de esta manifestación cultural.

La presentación ha contado, además, con la presencia de algunas de las figuras tradicionales que portaban los quintos durante estos festejos, como el oso y la vaquilla de Santo Tomé del Puerto y las vaquillas de Torre Val de San Pedro y Arcones. En el caso de la vaquilla de Arcones, destaca el uso del almazarrón, un pigmento natural propio de la zona, con el que se pigmenta el rostro del portador, uno de los rasgos identitarios de esta celebración.

Con esta presentación, la Diputación de Segovia, a través del Área de Turismo de la Provincia, refuerza su apuesta por un modelo turístico que combina grandes hitos, como el gran eclipse, con la puesta en valor de tradiciones vivas, ligadas a la identidad de los pueblos y al calendario festivo rural. La presencia en FITUR permite, además, dar visibilidad a estas propuestas ante profesionales del sector, medios de comunicación y público general, consolidando la imagen de Segovia como un destino diverso, preparado y con experiencias que invitan a descubrir el territorio con tiempo y desde distintas miradas.