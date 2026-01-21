El Salón de Grados del Campus María Zambrano acogerá este próximo jueves, 22 de enero, un taller participativo destinado a identificar en la ciudad los espacios y recursos que favorecen el bienestar de la población y contribuyen positivamente a su salud, así como a proponer posibles mejoras. La actividad se centrará en cuatro activos clave para la salud: naturaleza, ejercicio físico y deporte, cultura y relaciones sociales.

Durante el taller, abierto a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, estos activos se localizarán sobre un mapa, poniendo en valor sus beneficios y planteando propuestas de mejora mediante acciones concretas a corto y medio plazo. Asimismo, se reflexionará sobre el papel de cooperación de los distintos agentes sociales —administraciones públicas, entidades privadas y ciudadanía— en favor de la salud colectiva.

Esta iniciativa se enmarca en el proceso de investigación y acción cooperativa que está desarrollando el Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con la Fundación Universidad de Valladolid, a través de un equipo interdisciplinar del Campus María Zambrano, bajo la coordinación de la profesora Ana Teresa López Pastor. El objetivo es identificar y visibilizar los activos de sostenibilidad y salud presentes en la ciudad, así como elaborar un mapa interactivo accesible a toda la ciudadanía.

El taller forma parte del proyecto “VENCEJO(D)S, una Agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia” (AUSEG2030), impulsado por el Ayuntamiento de Segovia con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En concreto, el Mapa de Activos para la Salud se alinea con el Objetivo 6 de la AUSEG2030, “Vive Segovia construyendo comunidad”, que promueve una vida activa y saludable, así como la cohesión social entre los barrios y sus habitantes.

Además de este taller, que dará comienzo a las 18:30 horas, ya se ha realizado un paseo urbano por la ciudad y, hasta el próximo mes de abril, se pondrán en marcha mesas de diálogo y actividades lúdicas orientadas a fomentar el aprendizaje a través del entretenimiento.