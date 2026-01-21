El Salón de Grados del Campus María Zambrano acogerá este próximo jueves, 22 de enero, un taller participativo destinado a identificar en la ciudad los espacios y recursos que favorecen el bienestar de la población y contribuyen positivamente a su salud, así como a proponer posibles mejoras. La actividad se centrará en cuatro activos clave para la salud: naturaleza, ejercicio físico y deporte, cultura y relaciones sociales.
Durante el taller, abierto a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, estos activos se localizarán sobre un mapa, poniendo en valor sus beneficios y planteando propuestas de mejora mediante acciones concretas a corto y medio plazo. Asimismo, se reflexionará sobre el papel de cooperación de los distintos agentes sociales —administraciones públicas, entidades privadas y ciudadanía— en favor de la salud colectiva.
Esta iniciativa se enmarca en el proceso de investigación y acción cooperativa que está desarrollando el Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con la Fundación Universidad de Valladolid, a través de un equipo interdisciplinar del Campus María Zambrano, bajo la coordinación de la profesora Ana Teresa López Pastor. El objetivo es identificar y visibilizar los activos de sostenibilidad y salud presentes en la ciudad, así como elaborar un mapa interactivo accesible a toda la ciudadanía.
El taller forma parte del proyecto “VENCEJO(D)S, una Agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia” (AUSEG2030), impulsado por el Ayuntamiento de Segovia con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En concreto, el Mapa de Activos para la Salud se alinea con el Objetivo 6 de la AUSEG2030, “Vive Segovia construyendo comunidad”, que promueve una vida activa y saludable, así como la cohesión social entre los barrios y sus habitantes.
Además de este taller, que dará comienzo a las 18:30 horas, ya se ha realizado un paseo urbano por la ciudad y, hasta el próximo mes de abril, se pondrán en marcha mesas de diálogo y actividades lúdicas orientadas a fomentar el aprendizaje a través del entretenimiento.
Pues muy al caso del mapeo de recursos vitales, hace pocos meses la Diputación concedió una subvención cerca de setenta municipios, que instalaron desfibriladores en sus poblaciones.
Mandé un escrito formal a la Diputación preguntando por la localización exacta de estos para poder incluirlo en OpenStreetMap, el principal mapa colaborativo de código abierto y utilizado por muchas administraciones como Bomberos de Segovia o páginas web de la Junta. Es un portal en el que colaboró activamente y formo parte de la junta directiva de su asociación en España.
¿La respuesta de la Diputación? No contestaban y cuando fui presencialmente me dijeron “no lo tenemos apuntado, vete preguntando a los ayuntamientos de la provincia uno por uno, la subvención ya está dada, no es nuestro asunto”.
Es tristísimo que esta sea la actuación de las administraciones en estos temas, me alegra enormemente que haya podido salir adelante este taller gracias a la iniciativa de los profesores de la Universidad, haré por ir.