Cerca de 120.000 segovianos llamados a votar el 15 de marzo en las autonómicas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y ha convocado elecciones autonómicas para el domingo 15 de marzo de 2026, en el último día permitido legalmente para agotar la actual legislatura.

La cita con las urnas determinará la composición de las XII Cortes de Castilla y León, cuyos miembros se elegirán por sufragio universal. El calendario electoral prevé que la campaña arranque el 27 de febrero y concluya el 13 de marzo, con la constitución de la nueva cámara prevista para el 14 de abril.

Segovianos llamados a votar

La provincia de Segovia forma una de las nueve circunscripciones en las que se divide el territorio autonómico para estas elecciones. Según datos del último censo disponible y registros electorales, en la provincia de Segovia había un electorado de aproximadamente 119.700 personas en las últimas autonómicas, es decir, ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el censo con derecho a voto.

Además, el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) de Segovia registra más de 4.000 inscritos en el exterior, quienes también tienen derecho a participar mediante el voto por correo si realizan la solicitud dentro de los plazos establecidos.

En estas elecciones autonómicas, la provincia ganará un representante en las Cortes de Castilla y León, pasando de seis a siete procuradores, como resultado del aumento de población que refleja el padrón oficial.

Cifras y Organización

Las Cortes autonómicas estarán compuestas por 82 procuradores, uno más que en la legislatura anterior, redistribuidos entre las provincias de la comunidad. Cada elector de Segovia recibirá su papeleta correspondiente para elegir entre las candidaturas que se presenten en la circunscripción provincial.