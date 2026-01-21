La Asociación ‘Despertar Memoria’ se ha presentado este martes en Segovia con el objetivo de recuperar, conservar y difundir la tradición de la Vaquilla y los rituales de quintos en distintos municipios de la Sierra de Guadarrama, una manifestación del patrimonio cultural inmaterial ligada históricamente al Carnaval.

El colectivo surge tras varios años de trabajo vecinal y etnográfico que ha permitido documentar la existencia de vaquillas en cerca de cuarenta localidades segovianas y reactivar esta celebración en hasta dieciséis pueblos. En algunos casos, como Arcones, Fuenterrebollo o Prádena, la tradición se mantenía viva, mientras que en otros municipios se encontraba en declive o había desaparecido, aunque permanecía en la memoria oral de sus vecinos. Durante este proceso se han recuperado rituales en localidades como Brieva, Collado Hermoso, La Rades de Pedraza o Siguero, y otros pueblos continúan actualmente en fase de reactivación.

La fiesta de la Vaquilla, vinculada tradicionalmente al paso a la vida adulta de los quintos, incluía celebraciones colectivas, rituales simbólicos y una cuidada elaboración de indumentaria, con un papel destacado de las mujeres en la confección de disfraces, máscaras y adornos. Con el paso del tiempo, estos elementos han evolucionado y hoy forman parte de una expresión cultural colectiva abierta a toda la comunidad.

‘Despertar Memoria’ nace de la unión de dos iniciativas previas: el Colectivo Impulsar Vaquillas, impulsado tras la declaración de la Vaquilla de Arcones como Manifestación de Interés Cultural Provincial en 2022 y su posterior reconocimiento como Bien de Interés Cultural, y el proyecto Memoria Serrana, liderado por el etnógrafo Carlos Porro, centrado en la investigación de la indumentaria, la tradición oral, la música y los bailes serranos.

III Encuentro de Vaquillas de Carnaval

Durante la presentación se ha anunciado también la celebración del III Encuentro de Vaquillas de Carnaval, que tendrá lugar el sábado 31 de enero en Santo Tomé del Puerto. La jornada incluirá una exposición, mercado de artesanos, talleres infantiles, una comida popular y una mesa redonda dedicada a las experiencias de recuperación del patrimonio cultural y al papel del movimiento vecinal en estos procesos.

La asociación ha avanzado que su trabajo continuará con nuevas iniciativas orientadas a dinamizar el territorio, reforzar la identidad cultural y poner en valor el patrimonio inmaterial como recurso social y cultural, con presencia activa en redes sociales para dar visibilidad a estas tradiciones.