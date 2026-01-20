Eficiencia energética, agua y transporte: así se invertirán los fondos europeos en Segovia

La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución definitiva del Plan EDIL – Estrategias de Desarrollo Integrado Local, programa de ayudas cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En esta convocatoria se asigna financiación a 242 proyectos en 971 municipios de toda España, entre los que se encuentra Segovia, obteniendo 6,9 millones de euros, tras lograr una de las puntuaciones más elevadas de la convocatoria, con 69,25 puntos, lo que sitúa a la ciudad entre los proyectos mejor valorados

La subvención concedida supone para Segovia una inversión total de 11.420.886 euros, de los que 6.852.532 euros (el 60 %) serán financiados con fondos europeos.

El 40 % restante, cerca de 4,5 millones de euros, será aportado por el Ayuntamiento a cargo del presupuesto de 2026, que está pendiente de aprobación y sucesivas anualidades. Esta inversión permitirá avanzar en la transformación de la ciudad hacia un modelo moderno, consolidando a Segovia como referente en regeneración urbana y calidad de vida.

Los recursos asignados se destinarán a proyectos integrales en distintos ámbitos estratégicos. En el eje de Promoción de la Cultura, se incluyen actuaciones como la equipación del teatro Cervantes, el alumbrado ornamental del Acueducto, la ampliación del Centro de Creación La Cárcel para albergar la Escuela Municipal de Artes de Segovia y la puesta en valor de la iglesia de la Vera Cruz.

En materia de eficiencia energética de los edificios públicos, la actuación principal será la rehabilitación energética del Centro Integral de Servicios Sociales “Jesús Mazariegos”, junto con la implantación de una comunidad energética en el barrio de La Albuera.

El eje de recursos hídricos, centrado en la gestión del agua y sus infraestructuras de almacenamiento y distribución, contempla varias intervenciones, entre las que destaca la actuación en la presa de Puente Alta, orientada a mejorar la eficiencia, la digitalización y los sistemas de control. Asimismo, se incluye la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en el barrio de Nueva Segovia.

En el ámbito de la movilidad urbana sostenible, el Ayuntamiento ha incorporado la construcción del vial de conexión entre la rotonda del Pastor y la glorieta de la calle Campos de Castilla, para facilitar el acceso a la estación del AVE Segovia-Guiomar, así como la instalación de nuevos cargadores eléctricos, que se sumarán a los seis ya existentes en el Centro de Operaciones del Transporte Público, favoreciendo la ampliación de la flota de autobuses eléctricos.

El último eje de actuación, “Segovia, ciudad inteligente”, permitirá avanzar en la digitalización municipal mediante la creación de la Oficina Municipal del Dato, en la que ya se han desarrollado iniciativas como el Modelo Digital del Terreno y el Gemelo Digital del casco histórico. Asimismo, se pondrá en marcha un programa de fomento de la competitividad y modernización del tejido empresarial segoviano, contribuyendo al desarrollo económico local.