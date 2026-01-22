Joaquín Gómez Blasco toma el mando de la Gimnástica Segoviana

La Gimnástica Segoviana ha anunciado la incorporación de Joaquín Gómez Blasco como nuevo entrenador del primer equipo para lo que resta de temporada, tras la salida de Iñaki Bea. El técnico abulense asume el cargo con el objetivo de reconducir el rumbo deportivo del conjunto azulgrana.

Gómez Blasco cuenta con una amplia trayectoria internacional pese a su juventud. Es licencia UEFA Pro desde los 24 años y se formó como entrenador en Inglaterra, donde inició su carrera profesional en la academia del Brighton & Hove Albion, trabajando en distintas categorías y formando parte posteriormente del cuerpo técnico de Óscar García Junyent.

Su carrera continuó como asistente técnico en proyectos de alto nivel, entre ellos la selección absoluta de Finlandia junto a Sami Hyypiä, el Derby County como jefe de análisis táctico y el Luton Town, donde participó en el ascenso a League One en la temporada 2016-2017. Posteriormente acompañó a Nathan Jones en su etapa en el Stoke City.

En el fútbol español fue segundo entrenador del FC Cartagena, y más tarde desarrolló su carrera como primer entrenador en Finlandia, dirigiendo al HIFK Helsinki, con el que finalizó quinto en la máxima categoría, y al SJK Seinäjoki, club al que entrenó durante dos etapas hasta la finalización de su contrato en octubre de 2023.

Con este nombramiento, la Gimnástica Segoviana apuesta por un perfil internacional, metódico y con experiencia en contextos competitivos exigentes, en un momento clave de la temporada.