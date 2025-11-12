4 Comments

El grupo municipal del PSOE ha valorado positivamente la puesta en marcha de la campaña de tarjetas monedero para fomentar las compras en el comercio local, aunque considera que la medida llega “dos años tarde” y plantea que los próximos presupuestos municipales incluyan una partida fija destinada a este tipo de iniciativas.

Los socialistas recuerdan que esta fórmula de incentivo al consumo ya se aplicó en el anterior mandato con los bonos comercio, que generaron un importante movimiento económico entre 2021 y 2023. Según el balance que manejan, las cuatro campañas impulsadas por el anterior Gobierno municipal alcanzaron 93.185 bonos, por un importe de 931.850 euros, con un impacto estimado de 3,5 millones en ventas.

La portavoz municipal, Clara Martín, junto a los concejales Jesús García Zamora, Antonio Reguera y Miguel Merino, mantuvo esta semana un encuentro con los representantes de FECOSE y FESTUR, en la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES), para conocer la valoración del sector sobre la campaña actual. En la reunión también participaron los presidentes de ambas asociaciones, Alberto García y Rocío Ruiz.

El PSOE considera positivo que se haya recuperado una herramienta de apoyo al comercio local, pero señala que el sistema de tarjetas ha presentado errores en la activación virtual y dudas sobre el funcionamiento del saldo no gastado. Además, subraya que el calendario de la campaña, entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre, coincide con otras grandes promociones como el Black Friday o el Cyber Monday, lo que, a juicio de los socialistas, puede restar eficacia al incentivo público.

De cara al futuro, el grupo municipal propone que los presupuestos de 2026 incluyan una partida estable de 300.000 euros para garantizar la continuidad anual de las campañas de bonos al consumo, independientemente de las subvenciones externas. “Debe ser una estrategia permanente de apoyo al comercio, no una iniciativa puntual”, argumentan desde el grupo socialista.

El PSOE recuerda que la campaña actual permite adquirir una tarjeta con 50 euros de saldo por una aportación ciudadana de 25 euros, para gastar en los comercios adheridos hasta el 7 de diciembre. La valoración definitiva de su impacto se conocerá al cierre de la campaña.