La Casa de la Lectura ha acogido la presentación de la vigesimoprimera edición del Festival Música Diversa, que se celebrará en Segovia del 19 al 28 de septiembre. El certamen pondrá el foco en músicos y bandas locales, con una programación que incluye 13 eventos y la participación de 20 formaciones y artistas. Los conciertos se desarrollarán en diferentes enclaves de la ciudad, entre ellos el Jardín de los Zuloaga, la plaza de San Martín, el jardín del Colegio de Arquitectos y varios establecimientos hosteleros.

La programación comenzará con una charla sobre los orígenes del rock el jueves 18. Durante el primer fin de semana actuarán Amoral, DJ Krass, Fabio Páez y Daniel Romano, además de un vermú musical con Fonda Ilustrada y César Crespo Blues Experience. Entre las citas destacadas figura el evento “Hostelería por el clima”, el martes 23 en el Jardín de los Zuloaga, con actuación del Clan Makeihan, o el concierto de Fulano Partisano el viernes 26 en el Colegio de Arquitectos.

El sábado 27 concentrará la mayor parte de actividades, con un paseo de violines a cargo de la Escuela Suzuki Segovia desde el Acueducto a la plaza de San Martín, donde se celebrará un batallón de bandas con seis formaciones locales. La jornada continuará con un “tardeo” en el Jardín de los Zuloaga y finalizará con una sesión de DJ en el centro histórico. El festival concluirá el domingo 28 con una actuación de swing en la plaza de San Martín a cargo de Garrapata Swing y la asociación Segoswing.

La entrada es gratuita en la mayoría de los conciertos, salvo en el recital de Fulano Partisano en el Colegio de Arquitectos (6 euros) y las actuaciones del sábado 27 en el Jardín de los Zuloaga (9 euros). Las entradas están disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes y en la web tickets.turismodesegovia.com.