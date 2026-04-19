En el filo del precipicio: (Ávila 2 – Segoviana 1)

El derbi de Castilla en la jornada 32 de esta Segunda Federación comenzó como se podía esperar, con los dos equipos tanteándose, aunque una vez pasados los 15 minutos de partido comenzaría la verdadera lucha entre ambos. Una primera parte que estuvo marcada por ocasiones en ambos lados, con una Segoviana que, mediante un planteamiento de salir a la contra, conseguiría una gran ocasión por parte de Marc Tenas, mientras que el Real Ávila también llegaría con peligro y, gracias a la parada de Postigo, el partido se fue 0-0 al descanso.

En la segunda parte, en el minuto 56, se adelantaría el conjunto local con una gran acción por banda derecha donde el jugador Gerard Urbina soltaría un gran disparo. Durante el resto de la segunda mitad la Gimnástica Segoviana lo intentaría de forma poco efectiva con ocasiones dispersas, hasta que en el 85, a balón parado, Juan Silva prolongaría el balón de cabeza al segundo palo para que Castroviejo consiguiese el empate. Cuando la Sego buscaba la victoria, una contra por parte del Real Ávila sentenciaría el partido y la posibilidad de puntuar para el conjunto segoviano.

Finalmente, con los resultados de la jornada, la Sego queda fuera de los puestos de play-off y ahora ya no depende de sí misma a falta de dos jornadas para que finalice la liga.