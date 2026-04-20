El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha denunciado el progresivo deterioro que presenta la calle José Zorrilla, una de las principales vías comerciales de la ciudad, y ha reclamado al equipo de gobierno que actúe de manera urgente para frenar la pérdida de actividad económica en la zona.
Desde la formación recuerdan que esta vía, tradicionalmente una de las arterias comerciales más importantes de Segovia, sufre actualmente un evidente abandono en aspectos clave como el mantenimiento del mobiliario urbano y del pavimento.
En este sentido, Ciudadanos señala el mal estado de papeleras, bancos y aceras, así como la falta de renovación de elementos urbanos deteriorados, lo que está afectando directamente a la imagen de la calle y a su atractivo comercial.
La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, ha lamentado que “el equipo de gobierno del señor Mazarías tiene abandonada una de las principales zonas comerciales de Segovia, debido a la falta de un mantenimiento adecuado y a la ausencia de renovación del mobiliario urbano, lo que transmite una imagen de abandono que perjudica claramente a los negocios”.
Desde Ciudadanos alertan, además, que esta no es la primera vez que alertan sobre problemas en esta zona. Recientemente, la formación ya denunció el estado del aparcamiento de José Zorrilla, subrayando la necesidad de actuar con diligencia para garantizar unas infraestructuras adecuadas que respalden la actividad económica de la calle.
“Por todo ello, desde Ciudadanos hemos pedido explicaciones al equipo de gobierno por los motivos de esta falta de atención a la calle José Zorrilla y por las medidas concretas que se van a adoptar para revertir esta situación. Queremos saber por qué el Gobierno municipal no se ocupa de una vía tan importante y está permitiendo que desaparezcan negocios en pleno corazón de Segovia. Es urgente actuar con responsabilidad y planificación antes de que el deterioro sea irreversible”, ha concluido Noemí Otero.
20 abril, 2026
Consejos vendo, que para mí no tengo…
Esta señora no participa en la vida social y no sabe más que criticar, en vez de ayudar a mejorar la gobernabilidad de la ciudad.Torpeza exquisita y supina. Merece que en mayo de 2027 los segovianos la mandemos al rincón de pensar para siempre. Cada vez se parece más a Klara2, acaban coaligadas, al tiempo.
20 abril, 2026
Precisamente José Zorrilla es una de las pocas calles de la ciudad, de pavimentación bastante reciente con aceras de losetas grandes, firmes y amplias; bordillos achaflanados; entradas de garaje sin cambios de nivel, poca existencia de registros y trampillas metálicas y, yo diría, muy buena accesibilidad. Además se dejó sentido único de circulación, con lo que conlleva de menor tráfico, ruido y contaminación y los pasos de peatones son frecuentes, accesibles e igualmente bien pavimentados.
Nada que ver con su paralela, el Paseo Conde de Sepúlveda, donde ocurre todo lo contrario: pavimentación muy antigua y descuidada y de paseo nada, pues al convertirla en vía rapida, con dobles carriles en los dos sentidos, se ha convertido en la travesía de acceso y salida de Segovia a Madrid que soporta mayor densidad de tráfico e intransitables para los peatones, sobre todo para aquellos que tienen movilidad reducida.
Necesitaría no ya un mantenimiento que no tiene, sino incluso un proyecto total de renovación de todo el pavimento y accesibilidad, y que se tuviera en cuenta lo concurrida que está también por la proximidad de un Centro de Salud, un instituto, un colegio público, Mutuas, polideportivo y piscina publica, una iglesia múltiples comercios de todo tipo.
Algo también importante es lo distante de los pasos de peatones y su muy difícil accesibilidad por el muy deficiente estado de los bordillos y el asfalto, así como el riesgo para atravesarlos en una calle con cuatro vías separadas por una mínima mediana, con solo dos semáforos accionados por pulsador con temporizaciones muy cortas que impiden cruzar de lado a lado a aquellas personas que no lo hagan a paso muy vivos.
Sugiero a la Sra Otero que se dé una vuelta por él y lo incluya entre sus prioridades si considera que hay motivo.