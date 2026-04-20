El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha denunciado el progresivo deterioro que presenta la calle José Zorrilla, una de las principales vías comerciales de la ciudad, y ha reclamado al equipo de gobierno que actúe de manera urgente para frenar la pérdida de actividad económica en la zona.

Desde la formación recuerdan que esta vía, tradicionalmente una de las arterias comerciales más importantes de Segovia, sufre actualmente un evidente abandono en aspectos clave como el mantenimiento del mobiliario urbano y del pavimento.

En este sentido, Ciudadanos señala el mal estado de papeleras, bancos y aceras, así como la falta de renovación de elementos urbanos deteriorados, lo que está afectando directamente a la imagen de la calle y a su atractivo comercial.

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, ha lamentado que “el equipo de gobierno del señor Mazarías tiene abandonada una de las principales zonas comerciales de Segovia, debido a la falta de un mantenimiento adecuado y a la ausencia de renovación del mobiliario urbano, lo que transmite una imagen de abandono que perjudica claramente a los negocios”.

Desde Ciudadanos alertan, además, que esta no es la primera vez que alertan sobre problemas en esta zona. Recientemente, la formación ya denunció el estado del aparcamiento de José Zorrilla, subrayando la necesidad de actuar con diligencia para garantizar unas infraestructuras adecuadas que respalden la actividad económica de la calle.

“Por todo ello, desde Ciudadanos hemos pedido explicaciones al equipo de gobierno por los motivos de esta falta de atención a la calle José Zorrilla y por las medidas concretas que se van a adoptar para revertir esta situación. Queremos saber por qué el Gobierno municipal no se ocupa de una vía tan importante y está permitiendo que desaparezcan negocios en pleno corazón de Segovia. Es urgente actuar con responsabilidad y planificación antes de que el deterioro sea irreversible”, ha concluido Noemí Otero.