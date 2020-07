El dedo, el sambenito y la luna

Redifusión autorizada por el autor del blog Abriendo el compás, del periodista Pedro Vicente. Análisis de la actualidad política en Castilla y León.

Confieso mi sorpresa ante el enorme revuelo político y mediático que ha levantado estos últimos días el fichaje de Soraya Mayo, ex diputada del Congreso por Ciudadanos, para un puesto de segundo nivel en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), ente público adscrito a la consejería de Agricultura. Casi ha levantado tanta polvareda como la bochornosa designación de Javier Maroto como senador por la comunidad autónoma, con diferencia la más ignominiosa y descarnada instrumentación política de un cargo público al servicio de intereses partidistas. Y desde luego ha suscitado tanta o más polémica que la recolocación de otro ex desubicado, Ignacio Cosidó, “el amigo Nacho”, como asesor nombrado a dedo por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La repercusión del fichaje de Soraya Mayo, cuya trayectoria política se limita a los cuatro meses que duró la efímera legislatura anterior, se ha debido a mi juicio a la concatenación de dos circunstancias. La primera y principal es que, pese a llevar la firma del consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, casi todo el mundo ha atribuido su paternidad al vicepresidente de la Junta, el inevitable Francisco Igea. Y la segunda es que se ha producido en el ITACYL, uno de esos “chiringuitos” nido de clientelismo y despilfarro tan denostados por el que fue candidato naranja a la presidencia de la Junta.

Un sambenito ganado a pulso

¿Cómo se explica que un nombramiento efectuado por el titular de una consejería en manos del PP haya sido adjudicado sin más al factotum de Ciudadanos en la Junta? Igea, que ha tenido que desmentir su mediación sin que casi nadie termine del todo de creerle, debería hacerse esa pregunta. Yo puedo darle una respuesta: porque desde que pactó el apoyo de su partido a la investidura de Fernández Mañueco y se encaramó a la vicepresidencia única del gobierno bipartito, él ha pulverizado todos los records conocidos en la colocación a dedo de afines, amigos y allegados a su propia y personal causa. (Me cuenta “El topillo” que, sumando altos cargos propiamente dichos, libres designaciones entre funcionarios y nombramientos de personal eventual, le salen más de medio centenar que deben su puesto al inevitable , y me dice que cualquier día que ande ocioso dará a conocer la “nómina Igea” con nombres y apellidos).

Y como Soraya Mayo fue la que sucedió a Igea como cabeza de lista de C’s al Congreso en las primeras generales de 2019, pues ya está: blanco y en botella. No importa que el nombramiento sea ajeno a las cuatro consejerías que controla el vicepresidente de la Junta. Es igual, hoy por tí, mañana por mí. A fin de cuentas, el intercambio de favores es mutuo desde que comenzó la legislatura: sin ir más lejos el PP necesitó los votos de C’s para perpetrar lo de Maroto y ahí estuvieron Igea y los otros 11 procuradores naranja para regalar el escaño de senador al ex alcalde de Vitoria y ex diputado alavés. No importa que la ex diputada nunca haya militado en Ciudadanos y, si se trataba de colocarla en la Junta, nadie se pregunta por qué la amiga Ana Carlota no le buscó un hueco en la consejería de Empleo. Conclusión: Por si no se había dado cuenta, ya sabe Igea el sambenito que cuelga.

Por lo demás, al tiempo que se desvinculaba del fichaje de Mayo, el vicepresidente intentaba vender la mercancía de que se trata de un nombramiento técnico, algo absolutamente falaz. Veáse, si no, la reacción de ASAJA, organización que, defendiendo la utilidad del lTACYL, ha puesto el grito en el cielo. Mientras ellos lo ven como un ente público capaz de “dar soluciones a los problemas de la agricultura y la ganadería de forma más ágil que la propia Administración” , otros lo ven como “el lugar idóneo para colocar a los suyos metiendo poco ruido”. Lo que ocurre es que, para fatalidad de la Junta, el “poco ruido” ha tenido un eco atronador”.