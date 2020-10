El coranavirus calienta las aulas

Más de doscientas personas protestaron el 7 de octubre ante la sede de la dirección provincial de Educación de Segovia por las incidencias que en Segovia apareja la tardía puesta en marcha de medidas contra el covid19 en el sector educativo. La concentración vino organizada por los principales sindicatos y organizaciones vinculadas a las comunidades educativas de centros como la Casa de los Picos, Ezequiel González, CRA Los Almendros, así como los institutos La Albuera, Ezequiel González, María Moliner y María Zambrano o Peñalara. Entre los asistentes y apoyando la movilización, la plana mayor del PSOE, con José Luis Aceves al frente, y también representantes de Podemos -Guillermo San Juan- o los dos ediles de IU, Ángel Galindo y Aña Peñalosa.

Lectura de manifiestos, pasacalles por una abarrotada plaza de José Zorrilla -escasamente susceptible de garantizar la distancia de seguridad, que rara vez se cumplió- y también recogida de firmas y los habituales eslogan de defensa de la escuela pública. “No falta sitio lo que falta es voluntad”, coreaban.

Frente al relato oficial de un inicio del curso “con normalidad en el 95% de los centros”, los colectivos movilizados denuncian que no se cumple la medida de 1,5 metros de separación entre el alumnado en muchos centros, que faltan profesores para atender los desdobles, la supresión de prácticas, trabajadores que han visto empeoradas sus condiciones de trabajo…

Reclaman cosas como un plan inmediato de construcción de instalaciones, la urgente dotación de más espacio en los centros, disminución de las ratios, y garantías para una enseñanza presencial. Y cargan contra la que consideran una gestión “negligente e irrespondable” del inicio del curso.

Un relato que desde la dirección provincial se tilda de “apocalíptico” y no ajustado a la realidad y que los manifestantes, sin embargo, consideran normalizado ya en no pocos centros.

Cambios de última hora

Diego del Pozo, director provincial de Educación, reconoce que está siendo un arranque de curso complicado. “El 27 de septiembre, tras la reunión entre el ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas cambió el plan previsto y se pasó a establecer una distancia de seguridad de 1,5 metros“. El curso empezaba el 9 y la Junta sustanció esos cambios el 31 de agosto, obligando a los centros a readaptar a correvuela las medidas pensadas durante las semanas previas. Las consecuencias fueron una contrarreloj por desdoblar aulas y ampliar la plantilla docente y de trabajadores. Pese a todo, en muchos centros, mal que bien, se ha empezado con normalidad, en otros no.

Educación descartó abrir magisterio para la Casa de los Picos

Entre los que no, tres llaman especialmente la atención. Son la Casa de los Picos, el Ezequiel González, o el María Moliner. Los tres con claras limitaciones de espacios. En el primero se optó por desdoblar cursos habilitando un turno de tarde. “Esta opción es la que se ha establecido para Bachillerato: allá donde no se puede desdoblar en el horario habitual, llevarlo a la tarde. Comprendemos las incomodidades de las familias, pero no se puede hacer más”, explica Del Pozo.

En el bachillerato artístico de la Casa de los Picos, Educación reconoce que se miró habilitar la Alhóndiga -medida frustrada porque no tiene ventanas y no se puede ventilar- y el antiguo Magisterio, si bien desde la consejería se señaló que no se podía disponer del edificio (se reservaba como centro sucio de covid19, medida que tampoco cuajó). Esto hubiera permitido mantener el horario matinal para los alumnos de la Casa de los Picos. No ha sido así y la opción que se les da es ocupar el Mariano Quintanilla por las tardes y en horario de 15 a 21 horas del horario de tarde. “No nos sirve, muchos trabajan, otros tenemos que desplazarnos de fuera y no hay transporte a esas horas”, explica una alumna. Del Pozo recuerda que hay becas habilitadas. Pero el problema parece que tiene mal arreglo.

Refuerzo de más de 140 nuevos profesores

En los otros centros los problemas se han agudizado porque los profesores de refuerzo no han sido contratados a tiempo para atender los desdobles.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para ampliar plantilla“, explica Del Pozo. 80 profesores incorporados en Primaria, 60 en secundaria, 80 monitores de comedores más, 73 acompañantes a mayores para los autobuses, 23 limpiadoras más, desgrana el responsable de la educación en Segovia matizando que son datos del arranque del curso, que probablemente a estas alturas haya más.

Lo cierto es que aún hoy, dos semanas después de iniciado el curso, en algunos centros, especialmente en FP y más especialmente en informática, los alumnos van a clase y se encuentran sin docencia porque aún no se ha contratado al profesor. Los casos más problemáticos refieren a las especialidades de informática y matemáticas. “Las listas de espera están agotadas, hemos tenido que recurrir al ECyL, vamos incorporando profesores pero lo cierto es que ocurre lo que en atención primaria, que buscas profesionales y no los encuentras. Además hay que considerar que las matrículas en FP se cerraron el 22 de septiembre”, explica Del Pozo.

Los manifestantes, sin embargo, se preguntan: “y esto… ¿no se podía haber previsto antes?”. “Las deficiencias van corrigiéndose y pedimos paciencia ante una situación compleja. Es momento de sumar y estar a la altura como han hecho equipos directivos docentes, y el conjunto de la comunidad educativa. Llevamos casi un mes y tenemos menos del 1% de las aulas con algún caso de covid, eso demuestra que las medidas funcionan”, dice Del Pozo.