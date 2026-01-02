15 Comments

El Gobierno municipal de Segovia ha expresado su “profunda preocupación” por los hechos ocurridos en los últimos días, protagonizados por una parte de la plantilla de la Policía Local, que han derivado en “una postura de confrontación que, en algunos casos, ha rozado el desacato”, según señala el Ayuntamiento en un comunicado difundido este 1 de enero.
El Consistorio considera “inadmisible” que algunos agentes “hayan decidido no acatar las órdenes de servicio expresas para cubrir refuerzos policiales que han sido decretados desde la Alcaldía con el fin de garantizar la seguridad pública”, especialmente durante los eventos multitudinarios programados en las fechas navideñas. El Gobierno municipal subraya que, aunque “respeta el derecho de protesta de todos los trabajadores” y “reconoce la legitimidad de las reivindicaciones laborales”, la seguridad pública “no es negociable ni aceptable ninguna situación que lo pueda vulnerar”.
En el comunicado se recuerda que la Policía Local es “un cuerpo armado y jerarquizado” y que “la desobediencia a las órdenes directas de las autoridades municipales y mandos policiales figuran en el Reglamento policial como hechos muy graves que no pueden quedar sin respuesta”.
El Ayuntamiento detalla que durante estas fiestas “son miles los vecinos y visitantes que se reúnen en las calles”, una circunstancia que exige “la puesta en marcha de dispositivos de seguridad adecuados con refuerzos de los efectivos policiales” para garantizar “la integridad de todas las personas y el normal desarrollo de los actos programados”.
Según el Gobierno municipal, en el dispositivo de seguridad de la Tardebuena, celebrado el 24 de diciembre, “se produjo una asistencia parcial de agentes, pese a haber sido convocados por decreto del alcalde”, lo que obligó a reorganizar el operativo y “poner en riesgo la cobertura completa del dispositivo necesario”. Añade que, pese a los requerimientos y a la comunicación de las órdenes de trabajo, “la grave situación creada la tarde del día 24 se repitió durante la celebración de la carrera popular de San Silvestre”, provocando que “los niveles de seguridad se vieran enormemente mermados para los ciudadanos y para los propios policías que sí cumplieron sus obligaciones”.
El comunicado afirma que estos hechos han generado “una importante sensación de alarma en la ciudadanía” y considera “inaceptable que la actitud de algunos policías ponga en cuestión la seguridad de sus propios compañeros y el obligado acatamiento de las órdenes emanadas de los mandos policiales, el jefe de la Policía Local y la Alcaldía”.
El equipo de Gobierno reitera su “firme compromiso con la seguridad de la ciudadanía segoviana” y subraya que la prestación de los servicios esenciales “no admite actitudes que puedan entorpecer o paralizar dichos servicios”. Al mismo tiempo, asegura que su intención “siempre ha sido resolver este conflicto, no agravarlo”, y mantiene su “disposición al diálogo” para abordar las cuestiones laborales, aunque advierte de que estas conversaciones “sólo podrán retomarse con normalidad cuando cesen las medidas de presión que interfieren la prestación del servicio público esencial”.
El Ayuntamiento expresa también su preocupación por “la deriva de esta protesta en la que algunos de sus líderes ponen en el eje de las protestas intereses meramente personales” y acusa a estos responsables de “incitar a sus compañeros al desacato de las órdenes desde una situación protegida de baja laboral”.
El comunicado concluye con un agradecimiento expreso a los agentes que sí han participado en los dispositivos extraordinarios de seguridad. El Gobierno municipal destaca “su responsabilidad y compromiso con la sociedad segoviana” y señala que su actuación “evidencia la importancia de un cuerpo de seguridad fortalecido, unido y comprometido con la protección y el bienestar de toda la población”.
2 enero, 2026
Hay que estar modorro para confundir desacato con otros conceptos, como son las reivindicaciones laborales, cuando el policía está cumpliendo su horario laboral según cuadrante y sus horas establecidas en convenio. Lo que quiere el equipo de gobierno más haya de su horario laboral, es obligar a trabajar en contra de voluntad. Más vale que se gasten el dinero en asesorarse bien y no estar mediatizados por alguien que debe tener inquina con la policía local y donde va deja restos de malestar. No se preocupen la justicia el lenta pero pondrá en su sitio a la gente altanera y prepotente que quieren arrasar con los derechos.
2 enero, 2026
¿Y por qué estas tan seguro de que la justicia va a dar la razón a los policías? ¿Sabes algo que desconocemos los demás? Pero es muy llamativo que tengan conflictos con el PP, que los tuvieran con el PSOE y con los propios ciudadanos, según se lee en otros comentarios.
2 enero, 2026
Porque hay un precedente ya establecido. Buscar: “Una jueza anula del decreto de alcaldía…” (Granada, 28-oct-2025).
2 enero, 2026
Se. Alcalde, deje de hacer el ridículo utilizando las redes sociales de la institución al más puro estilo bolivariano.Bien sabe usted que repetir una mentira no la convierte en verdad, bien sabe que ha puesto como concejal a una persona incapaz para el cargo que ha dinamitado cualquier atisbo de solución con sus mentiras, mientras bien sobrepasa los 2000 euros mensuales en concepto de dietas.
Usted obliga a trabajar turnos extra sin ni siquiera 8 horas de descanso, todo ello fuera de su jornada laboral.
Usted permite durante más de un año que convivan con una plaga de ratas en la nave donde están ubicados.
Usted permite que se incumplan los acuerdos, que tengan que adelantar el dinero para pagar la defensa jurídica incumpliendo el convenio.
Usted permite que tengan las peores condiciones laborales y económicas del todo Castilla y León, mientras que ustedes no vinieron a perder dinero, y claro está con sus sueldos y el pago de dietas a los no liberados.
Parece mentira que con el gasto que hace en personal de asesoramiento, redes, etc sigan haciendo el ridículo.
2 enero, 2026
Cuales son las peores condiciones laborales peores? Cual es su horario y libranzas?.. y las económicas? Cuanto le pagamos a un policía municipal entre sueldo base y extras y complementos??..especifica, más que nada para que la ciudadanía lo sepa..si son tan malas os apoyaran
2 enero, 2026
Ni son mileuristas: El Sueldo Base es 861,46€. Lo fija el Estado para toda España. Luego son los que arriesgan sus vidas cuando hay líos. Es penoso que el que “no vino para perder dinero” se pone a abusar de tan importantes componentes de la sociedad. Tic, tac, tic, tac.
2 enero, 2026
861,46, euros.
Pues igual que el sueldo base de guardias civiles y policías nacionales, pero la policía local está considerada profesion de riesgo.
Esa diferencia la hace mejor pagada que las FCSE, jubilación anticipada sin pérdida de emolumentos.
Y la movilidad geografía a la que están sometida, no es comparable.
Con estas ventajas descritas, también tiene sus inconvenientes, como dicen los segovianos, en todos los sitios cuecen habas y. Si no a los comentarios positivos y negativos sobre estas circunstancias.
2 enero, 2026
No hay una sentencia al respecto, hay numerosas que crean jurisprudencia. Molestese en ilustrarse y así sabrá las razones de mi comentario.
2 enero, 2026
Pues sí. Resulta ridículo que, sabiendo de antemano que lo va a perder, trate de imponer unos servicios mínimos. Salvo que lo haya planteado de otra forma
2 enero, 2026
Es muy fácil hablar de “alarma” y de seguridad cuando no vives en Segovia y vas siempre protegido. Mientras la ciudad se apaña con dos patrullas, él tiene su escolta y duerme tranquilo. Para su seguridad sí hay medios; para la de todos, siempre hay excusas. Eso dice mucho de sus prioridades y de lo poco que conoce la realidad de la calle.
Este alcalde no llegó aquí por su trabajo. Llegó con lo que otros habían hecho antes. En Trescasas ya le conocían y por eso sacó el peor resultado que se recuerda. En Segovia se subió a una oposición que no era suya y, cuando ya no le hizo falta, quitó a Pablo Pérez sin miramientos. Desde entonces gobierna sin raíces en la ciudad y sin un proyecto propio claro.
El comunicado es grave porque busca dividir. Enfrenta a policías entre ellos y a la Policía con la gente. Señala a unos, aplaude a otros y deja caer sospechas para que el foco se ponga donde le conviene. Y lo peor es que le interesa: Mazarías disfruta cada comentario contra la Policía, porque cuanto más ruido hay, menos se habla de su mala gestión. No intenta arreglar el problema, lo provoca.
Aquí ya no engaña a nadie. Le estamos conociendo, y por eso no le votarán. Ya no viene con el trabajo de otros, ya no tiene crédito prestado y ya no puede esconder su forma de ser detrás de comunicados duros. La seguridad de Segovia no peligra por sus policías; peligra por un alcalde más preocupado por salvar su imagen y su ego que por unir, escuchar y gobernar en serio.
2 enero, 2026
Que es un concejal que le viene grande el puesto igual que a la concejal de personal, que a los policías les habrán tenido engañados con reuniones de buenas palabras para ganar tiempo y a ver si se aburren hasta que se han hartado. Que esto ya no va de reevindicaciones, va de que son personas con una responsabilidad muy grande y no se pueden reir de ellos, los ciudadanos no saben que llevan mas de 1 año de negociación y la decisión ya saben ustedes quien la tiene que tomar. No será tan difícil, saber que están por debajo de la media de Castilla y león, o que tienen unas instalaciones precaria, o falta de recursos, y no me vengáis que esto ya se arrastraba, por eso se han presentado para cambiarlo, como todo lo que dicen que es herencia. Pues si ya lo sabíais, por eso vuestra candidatura para cambiarlo no?.
Os parece normal la situación de la policia local o mas de 6 meses sin un oficial de bomberos. Los políticos saben que ellos son intocables ya buscarán un cabeza de turco como es ahora la policía local.
2 enero, 2026
Esto con la Policia Nacional o Guardia Civil no pasaría…. Vale que les mejoren el equipo pero aqui lo que veo es que lo unico que les importa es que les suban el sueldo, mucho mercenario veo, y de todos los comentarios que veo por diferentes redes la mayoria son de familiares/amigos de policias locales, que Segovia es muy pequeña y nos conocemos todos
2 enero, 2026
Cual es el ratio en Castilla León de agentes municipales por habitante?,
y en Segovia?. Que nominas y condiciones tienen en otras capitales similares a la nuestra.
La ciudadanos podremos opinar una vez tengamos estos datos.
Seria interesante que el ACUEDUCTO 2 informara a sus lectores
para poder opinar.
2 enero, 2026
Que nos informe el señor fantasma, que ese siempre sabe de todo.
3 enero, 2026
Está levitando por la Casa de la Moneda…