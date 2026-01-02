15 Comments

El Gobierno municipal de Segovia ha expresado su “profunda preocupación” por los hechos ocurridos en los últimos días, protagonizados por una parte de la plantilla de la Policía Local, que han derivado en “una postura de confrontación que, en algunos casos, ha rozado el desacato”, según señala el Ayuntamiento en un comunicado difundido este 1 de enero.

El Consistorio considera “inadmisible” que algunos agentes “hayan decidido no acatar las órdenes de servicio expresas para cubrir refuerzos policiales que han sido decretados desde la Alcaldía con el fin de garantizar la seguridad pública”, especialmente durante los eventos multitudinarios programados en las fechas navideñas. El Gobierno municipal subraya que, aunque “respeta el derecho de protesta de todos los trabajadores” y “reconoce la legitimidad de las reivindicaciones laborales”, la seguridad pública “no es negociable ni aceptable ninguna situación que lo pueda vulnerar”.

En el comunicado se recuerda que la Policía Local es “un cuerpo armado y jerarquizado” y que “la desobediencia a las órdenes directas de las autoridades municipales y mandos policiales figuran en el Reglamento policial como hechos muy graves que no pueden quedar sin respuesta”.

El Ayuntamiento detalla que durante estas fiestas “son miles los vecinos y visitantes que se reúnen en las calles”, una circunstancia que exige “la puesta en marcha de dispositivos de seguridad adecuados con refuerzos de los efectivos policiales” para garantizar “la integridad de todas las personas y el normal desarrollo de los actos programados”.

Según el Gobierno municipal, en el dispositivo de seguridad de la Tardebuena, celebrado el 24 de diciembre, “se produjo una asistencia parcial de agentes, pese a haber sido convocados por decreto del alcalde”, lo que obligó a reorganizar el operativo y “poner en riesgo la cobertura completa del dispositivo necesario”. Añade que, pese a los requerimientos y a la comunicación de las órdenes de trabajo, “la grave situación creada la tarde del día 24 se repitió durante la celebración de la carrera popular de San Silvestre”, provocando que “los niveles de seguridad se vieran enormemente mermados para los ciudadanos y para los propios policías que sí cumplieron sus obligaciones”.

El comunicado afirma que estos hechos han generado “una importante sensación de alarma en la ciudadanía” y considera “inaceptable que la actitud de algunos policías ponga en cuestión la seguridad de sus propios compañeros y el obligado acatamiento de las órdenes emanadas de los mandos policiales, el jefe de la Policía Local y la Alcaldía”.

El equipo de Gobierno reitera su “firme compromiso con la seguridad de la ciudadanía segoviana” y subraya que la prestación de los servicios esenciales “no admite actitudes que puedan entorpecer o paralizar dichos servicios”. Al mismo tiempo, asegura que su intención “siempre ha sido resolver este conflicto, no agravarlo”, y mantiene su “disposición al diálogo” para abordar las cuestiones laborales, aunque advierte de que estas conversaciones “sólo podrán retomarse con normalidad cuando cesen las medidas de presión que interfieren la prestación del servicio público esencial”.

El Ayuntamiento expresa también su preocupación por “la deriva de esta protesta en la que algunos de sus líderes ponen en el eje de las protestas intereses meramente personales” y acusa a estos responsables de “incitar a sus compañeros al desacato de las órdenes desde una situación protegida de baja laboral”.

El comunicado concluye con un agradecimiento expreso a los agentes que sí han participado en los dispositivos extraordinarios de seguridad. El Gobierno municipal destaca “su responsabilidad y compromiso con la sociedad segoviana” y señala que su actuación “evidencia la importancia de un cuerpo de seguridad fortalecido, unido y comprometido con la protección y el bienestar de toda la población”.