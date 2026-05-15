El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha firmado esta mañana en la Sala de la Chimenea del Ayuntamiento varios convenios de colaboración con asociaciones y entidades culturales, sociales y vecinales de la ciudad. A través de estos acuerdos, el Consistorio reafirma su apoyo al tejido asociativo segoviano y contribuye al desarrollo de actividades y proyectos que enriquecen la vida social, cultural y vecinal de Segovia a lo largo del año.

El primero de los convenios se ha suscrito con María Josefa Pascual Martín, presidenta de la Asociación “Concejo de Aguederas de Zamarramala”, y cuenta con una aportación municipal de 5.000 euros. Esta ayuda permitirá respaldar las actividades de promoción, conservación y difusión de la tradicional fiesta de Santa Águeda, declarada de Interés Turístico Nacional y de Interés Turístico de Castilla y León, y considerada una de las principales señas de identidad de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento ha formalizado un nuevo acuerdo con Hay Festival España para la celebración de la vigesimoprimera edición del Hay Festival Segovia, que tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre. El convenio, dotado con 60.000 euros y firmado por María Sheyla Cremaschi junto al alcalde, permitirá impulsar un programa que reunirá a más de medio centenar de escritores, arquitectos, periodistas, filósofos, artistas y poetas de distintos países, además de incluir lecturas públicas y otras actividades culturales.

Durante la jornada también se ha renovado el compromiso municipal con la Asociación Paladio Arte, entidad dedicada a promover la inclusión social a través de la cultura y el arte. La presidenta de la asociación, Marta Cantero, ha firmado este convenio de colaboración, dotado con 10.000 euros, destinado a respaldar iniciativas como el Centro Especial de Empleo, la compañía y escuela de teatro, los talleres impartidos por personas con diversidad funcional y el Festival Internacional Paladio Arte.

Por otro lado, José Mazarías, acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, ha rubricado con la presidenta de la comunidad de propietarios “Centro Comercial Almuzara”, Rocío Criado, el convenio de colaboración para facilitar el uso público del ascensor que conecta el paseo del Salón con la calle Juan Bravo. Este acuerdo, dotado con 10.000 euros, permitirá seguir mejorando la accesibilidad y la movilidad peatonal en esta zona de la ciudad.

También se ha firmado el convenio anual con Francisco Javier Tejedor, presidente de la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud. Gracias a esta colaboración, la entidad recibirá una subvención de 6.000 euros destinada a desarrollar actividades de promoción de la salud y divulgación científica entre la ciudadanía. Entre las iniciativas impulsadas por esta asociación destaca el premio de investigación “José Ángel Gómez de Caso”.

El último de los acuerdos rubricados esta mañana ha sido con Blanca García, en representación de la Asociación de Vecinos de San Andrés. El Ayuntamiento destinará 8.300 euros para contribuir a los gastos de funcionamiento de la sede de esta asociación. La ayuda permitirá sufragar el alquiler del local y otros gastos como agua, electricidad, calefacción, limpieza, comunidad e impuestos municipales entre el 1 de diciembre de 2025 y el 25 de noviembre de 2026, favoreciendo así la continuidad de las actividades sociales y vecinales que desarrolla la asociación.

Durante el acto, José Mazarías ha agradecido la labor que realizan todas estas entidades en distintos ámbitos de la ciudad y ha destacado su contribución para mantener viva la actividad cultural, social y vecinal de Segovia, reforzando el compromiso de la ciudad con sus ciudadanos y con la participación activa de la sociedad segoviana.