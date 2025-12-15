Dos detenidos por robar cobre por valor de 6000€ en el polígono de Valverde

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos hombres, con domicilio en la provincia de Toledo, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los detenidos fueron sorprendidos en posesión de tres bobinas de cobre, valoradas en 6.000 euros cada una, sustraídas del interior de un transformador eléctrico situado en el polígono industrial Nicomedes García de la localidad de Valverde del Majano.

En el marco de las funciones de prevención de la seguridad ciudadana, una patrulla de seguridad ciudadana paró un vehículo que circulaba por el polígono, que se detuvo finalmente tras las indicaciones de los agentes. Durante la identificación de los ocupantes, se constataron circunstancias que levantaron sospechas, realizándose el registro de las pertenencias de las personas y del vehículo, revelando la inspección del maletero la presencia de tres bobinas de cobre, igualmente impregnadas en aceite.

Por ello, se procedió a verificar diferentes lugares del polígono, comprobándose la existencia de varias casetas de transformadores manipuladas y restos de aceite en la calzada, hallazgos que corroboraron la relación de los ocupantes del vehículo con el ilícito, procediendo a su detención en ese mismo momento.

En coordinación con el Equipo ROCA, las bobinas recuperadas fueron entregadas al representante de la empresa titular, tras la correspondiente denuncia por su sustracción.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Segovia.