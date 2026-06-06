5 Comments

Escribo estas líneas cuando la actualidad política española parece girar exclusivamente en torno a investigaciones judiciales, filtraciones, autos y escándalos. Cada día surge una nueva noticia. Cada semana aparece un nuevo episodio inesperado. Y, sin embargo, existe el riesgo de que el ruido nos impida comprender el verdadero problema de fondo: la gobernabilidad del Estado.
Durante esta legislatura no se ha presentado un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado; el sistema de bloques ha destruido la posibilidad de alcanzar consensos para abordar los grandes problemas del país y, poco a poco, se deteriora el orden institucional y se resquebraja el Estado de derecho. Los ciudadanos pierden día a día la confianza en la política y el presidente del Gobierno —como comenté en mi anterior artículo— parece incapaz de asumir su responsabilidad política. Su visión personalista, expresada en su autodenominado Manual de resistencia, le ha permitido gobernar al margen del Parlamento, manteniendo un enfrentamiento abierto con el Poder Judicial, mientras ministros y presidente intentan cohesionar a sus seguidores en un marco de polarización, populismo y posverdad, como el que describe Moisés Naím en La revancha de los poderosos.
En la etapa democrática más reciente de nuestro país, el bipartidismo moderado nos ha permitido alcanzar los mayores avances económicos y sociales de nuestra historia. La cuestión decisiva para España ya no es únicamente qué ocurrirá en los tribunales, sino cómo recuperar la confianza social y evitar una creciente fragmentación política.
Para ello, España necesita que las dos grandes tradiciones políticas que han vertebrado las democracias occidentales estén representadas con solidez, sentido de Estado y vocación mayoritaria. No es bueno para nuestro país que la socialdemocracia —más allá del fetichismo de las siglas— sufra una creciente desconexión con una parte significativa de la ciudadanía; del mismo modo que tampoco sería deseable que el espacio conservador o liberal perdiera su fortaleza. El exceso de fragmentación y el predominio de los extremos generan siempre inestabilidad.
El PSOE de Felipe González logró sus mayores éxitos cuando renunció al marxismo y fue capaz de construir un proyecto reformista, integrador y de vocación mayoritaria. Aquel socialismo no triunfaba porque movilizara a una minoría ideológica especialmente activa. Triunfaba porque convencía a trabajadores, clases medias, jóvenes, profesionales, pensionistas y ciudadanos de distintas sensibilidades políticas de que existía un proyecto común para España. Su fortaleza residía precisamente en ocupar el espacio central de la política española y no en someterse a los marcos ideológicos de la nueva izquierda surgida durante la última década.
Un repaso a la evolución de la socialdemocracia europea permite observar que solo ha gobernado de forma estable cuando ha actuado como una fuerza transversal. Cuando se ha refugiado en posiciones identitarias o ha sido arrastrada hacia posiciones ideológicas más extremas, ha perdido capacidad de influencia.
Una parte creciente de la sociedad española percibe que eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. No porque el PSOE haya renunciado a defender la igualdad, la justicia social o los servicios públicos, sino porque ha subordinado el interés general a la necesidad permanente de mantener una mayoría parlamentaria cada vez más frágil.
La dependencia de fuerzas independentistas y nacionalistas, las concesiones territoriales percibidas como privilegios, la política de bloques y la estrategia de confrontación permanente han contribuido a erosionar la imagen de un partido que durante décadas fue considerado una referencia de estabilidad institucional y sentido de Estado. Se trata, en definitiva, de una pérdida de confianza —fundamento de cualquier proyecto político duradero— que el presidente del Gobierno parece negarse a reconocer y afrontar.
Las investigaciones judiciales que afectan a personas que han ocupado puestos relevantes en el partido y en el Gobierno, las polémicas que rodean a miembros del entorno presidencial y las informaciones que se suceden día tras día han generado una profunda inquietud entre votantes y simpatizantes. No solo entre los adversarios políticos del PSOE, sino también entre quienes durante años depositaron en él su confianza y hoy comienzan a sentirse decepcionados.
Cuando una legislatura se desarrolla sin Presupuestos Generales del Estado, cuando se acumulan derrotas electorales, cuando la polarización sustituye al consenso y cuando la confianza institucional se deteriora de manera visible, la convicción democrática exige devolver la palabra a los ciudadanos.
España necesita recuperar espacios de encuentro, reconstruir consensos básicos y volver a situar el interés general por encima de las estrategias de supervivencia partidista. Y para ello resulta imprescindible conocer qué piensa realmente la ciudadanía.
La sociedad española necesita un partido de izquierdas con visión reformista y capacidad transformadora, capaz de consensuar las grandes reformas que nuestro país necesita para garantizar su gobernabilidad. Si el PSOE quiere desempeñar ese papel y volver a ser una alternativa de gobierno en el futuro, deberá emprender una profunda reflexión sobre su orientación política actual.
Necesita una dirección renovada, en el sentido más amplio del término, que impulse una nueva cultura política capaz de sustituir el relato y los golpes de efecto mediáticos por políticas reales orientadas a mejorar el bienestar de los españoles. Solo así podrá presentarse nuevamente ante la ciudadanía como una opción de gobierno creíble y recuperar la confianza de quienes hoy contemplan con preocupación y desánimo la evolución de la socialdemocracia española.
6 junio, 2026
Mientras el Psoe esté dirigido por un tipo con vocación de dictador, apoyado por todo tipo de nazionalistas, golpistas, comunistas y socialistas corruptos, como Zp, centrados en saquear las instituciones, acabar con el Parlamento, la Prensa, destruir el país, crear aquí otra Venezuela chavista, enchufar y trincar, es imposible. Empeñado en desarrollar su prioridad comunista, crear un muro entre españoles, acabar con la clase media, subir impuestos y precios de todo, destruir el acceso a la vivienda de todos, empobrecer a todos, acabar con empresas libres, acabar con jueces y policías no corruptos, dar la independencia a Cataluña y País Vasco. Mientras todo eso sea votado por tanta gente, el dictadorzuelo, familia y compadres, seguirán tranquilos, acabando con todo para mantenerse en el poder. El Progresismo se resume en las joyas de Zp:”Ser socialista es tener poco y compartir mucho” Ja, ja, ja. Luego coleccionaba joyas, chalets, dinero, mordidas, oro, petróleo…
6 junio, 2026
Tiene razón, señor Gordo, pero una parte importante de responsabilidad recae en nosotros, especialmente en los votantes socialistas, que avalan con su intención de voto (al menos en las generales) las políticas de Sánchez, que no son otras que mantenerse en el poder para defenderse y, como se está viendo, neutralizar los “ataques”. Le da igual el partido, lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas donde ha naufragado, el Parlamento, la ley y todo lo que no sea él. Si hubiera más voces como la suya (a los que llaman traidores) y la intención de voto fuera de un 17%, probablemente todo sería distinto. Pero no, el guerracivilismo es una herramienta muy útil para pensar y votar con la víscera en lugar de con la mente, siempre queda el recurso de decir que los otros son peores y que con ellos se producirá un retroceso. Tienen mucho que perder y, por supuesto, harán lo que sea para que no ocurra, como modificar el censo, y en ello están.
6 junio, 2026
Leo en el Mundo el impulso de un movimiento denominado ReActiva para impulsar al PSOE, que coincide exactamente con las propuestas que usted viene efectuando desde hace tiempo y que plasma en el artículo de hoy. Nuestro país necesita una socialdemocracia moderna, al margen de trileros y oportunistas que buscan un sueldecillo o notoriedad. Parece q algo se empieza a mover en Psoe y espero q también en la sociedad española. Gracias a todos aquellos personas que no se han dejado arrastrar por líderes sin escrúpulos y torticeros.
6 junio, 2026
Teniendo en cuenta que vivimos en Segovia, me gustaría conocer su opinión Juan Luis: ¿cómo afecta la actual situación del PSOE nacional al PSOE segoviano estando Clara Martín dentro de la Ejecutiva Federal del PSOE? ¿Cree que debería mantener su candidatura para la alcaldía de Segovia? ¿Debería retirarse de la política? ¿a quién vería usted como canditado/a válido? Valoraría mucho saber su punto de vista y se lo agradecería mucho Juan Luis.
6 junio, 2026
Ahora la gran incógnita es como los oportunistas del sanchismo que hicieron la transmutación de prisa y corriendo, abandonan de nuevo el oficialismo sanchista y se reconvierten al nuevo marco para poder vivir y garantizar su notoriedad. El problema es que la travesía del desierto, si es que fuese posible, va a ser muy larga en el tiempo. El sanchismo ha hecho tanto daño a la democracia y a nuestro país que va a ser difícil olvidar sus efectos.