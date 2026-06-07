Medio millar de segovianos peregrinan para ver al papa León

Todo listo para la histórico visita de León XIV a España, que se inicia hoy con la gran vigilia juvenil en la madrileña Plaza de Lima como acto central. Una noche de oración, música religiosa y testimonios en la que desde la diócesis de Segovia participarán 120 jóvenes segovianos, además de los que se desplazan al encuentro por sus propios medios. El grueso del contingente segoviano se desplazará a Madrid el domingo 7 de junio. Son 235 peregrinos llamados a participar en la multitudinaria misa preparada en la Cibeles.

Un despliegue logístico que no habría sido posible sin el valioso respaldo del tejido empresarial de la ciudad. Por ello, desde la Diócesis de Segovia se quiere trasladar su agradecimiento a la Federación Empresarial Segoviana (FES), por su apoyo y todas las facilidades brindadas en la gestión de los autobuses que trasladarán a los fieles, así como a la empresa Mundo Laboral, que ha confeccionado las pañoletas identificativas que lucirán los peregrinos segovianos durante la gran jornada litúrgica del domingo.

La peregrinación estará comandada por el obispo Jesús Vidal, quien tiene previsto entregar un cáliz de cristal de La Granja a Robert Prevost y que formará parte de la comitiva papal durante la gira española, incluyendo la última etapa del viaje en Canarias. Asimismo, la delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis acudirá acreditada como prensa en Madrid para retransmitir minuto a minuto este hito a todos los hogares segovianos desde las redes sociales y medios de la diócesis.

Corpus Christi en Segovia

La visita llega en plena celebración del Corpus Christi cuyos actos centrales en Segovia comenzarán a las 11 horas en Catedral, a las 12.15 horas, dará comienzo la tradicional procesión eucarística por las calles del centro histórico de la ciudad. Finalmente, a las 13.30 horas, tendrá lugar en la Catedral la oración de los niños a Jesús Sacramentado y la bendición final. La carrera oficial recorrerá la Catedral, Plaza Mayor, Infanta Isabel, Herrería, José Canalejas, Gobernador Llasera, Plaza de los Espejos, Seminario, Plaza Adolfo Suárez, Conde de Gazola, Obispo Gandásegui, calle Real, Plaza Mayor y regreso a la Catedral. Durante el recorrido se realizarán estaciones de oración sacramental ante diversos altares situados en templos de la ciudad.